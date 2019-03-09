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رياضة

صحف إيطاليا تسلط الضوء على تألق مهاجم يوفينتوس مويس كين

السبت 09/مارس/2019 - 02:12 م
صدى البلد
أ ش أ
سلطت صحف إيطاليا، الصادرة اليوم السبت، الضوء على تألق مويس كين، مهاجم يوفنتوس، وقيادته للفريق للفوز بنتيجة (4 -1) على أودينيزي في الدوري الإيطالي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وكتبت صحيفة (توتو سبورت) في عنوانها: "سوبر كين، النجم مويس كين يلمع، ويسجل هدفين في أول مباراة له كأساسي بالدوري الإيطالي برفقة البيانكونيري، وماتويدي وإيمري كان يكملان الأهداف، لكن بارزالي يصاب".

وشبهت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) مويس كين، بنجم توتنهام هاري كين، وقالت: "يوفنتوس فاز على أودينيزي بعد ثنائية مميزة من اللاعب الشاب، والذي في عجلة من أمره ليثبت نفسه..هدفان استثنائيان وحصل على ركلة جزاء..في أول مباراة له كأساسي في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس، يسحر الملعب".

وأضافت "المباراة تنتهي بنتيجة 4 - 1، ويوم الثلاثاء المواجهة مع أتلتيكو مدريد، جودين مصاب، هو في خطر".

وتابعت "روما، مونشي خارج أيضًا، المدير الرياضي يغادر ويقترب من آرسنال، في مكانه تمت ترقية ماسارا..ورانييري يوقع حتى يونيو".

وعنونت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت):"يوفنتوس، الحاضر هو أتلتيكو مدريد، أما المستقبل فهو...؟".

وأضافت "الظاهرة كين، ثنائية وعرض قوي، أليجري يطلق اللاعب صاحب الـ 19 سنة، ويفوز على أودينيزي 4 - 1، ويصبح الفارق 19 نقطة بينه وبين المركز الثاني".

وتابعت "شروط إيكاردي، ماروتا يقابل وكيل الأرجنتيني مرة أخرى، من شارة القيادة إلى سباليتي، ماورو يطلب من الإنتر إعادة التأهيل".

واختتمت "ثورة روما، مونشي خارج، ورانييري يدخل ويقول: أنا أفضل مما كنت عليه من قبل".

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