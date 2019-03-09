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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقط صورا تذكارية مع تمثال عبد المنعم رياض في يوم الشهيد

السبت 09/مارس/2019 - 02:14 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
التقط اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد الصواف المستشار العسكري وعدد من القيادات التنفيذية، صورا تذكارية، اليوم "السبت"، مع تمثال "عبد المنعم رياض" بحديقة الشهداء، ضمن احتفالات المحافظة بـ"يوم الشهيد".

وأزاح المحافظ العام الماضي الستار عن تمثال الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمتواجد بميدان الشهداء المقابل لمجمع محاكم المحافظة، بالتزامن مع احتفالات عيد الشهيد.

أقام التمثال الفنان طارق الكومي، مدير متحف الفنان محمد مختار، بطول 4 أمتار و20 سنتيمترا، وبوزن 820 كيلوجراما، بجانب 4 تماثيل أخرى أحدهم يمثل ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأخر للمقاومة الشعبية، والثالث يرمز لانتصارات أكتوبر المجيدة، والأخير يجسد محاور التنمية في بورسعيد.

كان محافظ بورسعيد ومدير الأمن يرافقهما عددا من القيادات الشعبية والتنفيذية وضعا إكيلًا من الزهور على النصب التذكاري، ومن المنتظر أن يتفقدا متحف النصر، ثم يعقد المحافظ، لقاء مع عدد من أهالي الشهداء بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، ثم حضور احتفالية بالمساء بالمركز الثقافي الترفيهي "أوبرا بورسعيد"، تتضمن أوبريت استعراضي غنائي يحمل عنوان "على عيني".

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