العاهل الأردني يزور الولايات المتحدة

توجه العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم "السبت"، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة يعقد خلالها لقاءات مع عدد من أعضاء لجان الكونجرس ومسؤولين في الإدارة الأمريكية.



تأتي زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن عقب الانتخابات النصفية للكونجرس التي جرت في نوفمبر الماضي، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خصوصا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.



وكان الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، أدى اليمين الدستورية أمام هيئة الوزارة نائبا للملك.