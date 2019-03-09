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أخبار البلد

الكهرباء: 20 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

السبت 09/مارس/2019 - 02:00 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم تبلغ 20 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد - في نشرته اليومية - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت، بلغ 24 ألفا و500 ميجاوات مقابل 22 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و700 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الواحدة و25 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. فيما يصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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