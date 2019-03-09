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محافظات

استخراج 1200 بطاقة رقم قومي لسيدات مطروح خلال 4 أشهر

السبت 09/مارس/2019 - 02:17 م
صدى البلد
ايمن محمود
نجح المجلس القومي للمرأة بمطروح في تنفيذ خطة لاستخراج بطاقات الرقم القومي لنحو 1200 سيدة بمدن وقرى المحافظة، بدعم 30 ألف جنيه من المحافظة، وذلك بداية من شهر نوفمبر الماضى وحتى بداية مارس الجاري.

وصرحت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح بأن المجلس عقد عدد من ندوات التوعية للسيدات من خلال لقاءات مباشرة من خلال 30 رائدة ريفية مع الوصول إلى 11661 سيدة لتعريفهن بدور المجلس القومى للمرأة والخدمات المقدمة، والتأكيد على مكانة المرأة بالمجتمع وما تم من ارتقاء بحياتها على مدار 100 عام منذ ثورة 1919 م وما استطاعت المرأة الحصول عليه من حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأشارت إلى أن حملات التوعية شملت الصحة الإنجابية وخطورة الزواج المبكر على المرأة والأطفال والأسرة، مع العمل على استخراج الأوراق الثبوتية للسيدات للحصول على حقوقهن.

وأشارت مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح إلى أن المجلس يقوم بتقديم منح للأسر الفقيرة والسيدات المعيلات لإقامة مشروعات ضمانية تدر عليهم دخلا ومورد رزق لإعانتهم على أعباء الحياة.
استخراج 1200 بطاقة رقم قومي لسيدات مطروح خلال 4 أشهر
استخراج 1200 بطاقة رقم قومي لسيدات مطروح خلال 4 أشهر
استخراج 1200 بطاقة رقم قومي لسيدات مطروح خلال 4 أشهر
استخراج 1200 بطاقة رقم قومي لسيدات مطروح خلال 4 أشهر
استخراج 1200 بطاقة رقم قومي لسيدات مطروح خلال 4 أشهر

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