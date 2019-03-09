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أخبار البلد

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

السبت 09/مارس/2019 - 02:07 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، ورحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط الملكية المغربية 273 المتجهة الى كازابلانكا.

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