فريق رجال طائرة الأهلي يواجه اليوم سبورتنج في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت أمام نظيره فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم ، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الطيران، أمس الجمعة، ويسعى إلى الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز اليوم لمواصلة عروضه القوية في البطولة.



