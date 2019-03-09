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رياضة

فريق رجال طائرة الأهلي يواجه اليوم سبورتنج في الدوري

السبت 09/مارس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت أمام نظيره فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم ، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الطيران، أمس الجمعة، ويسعى إلى الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز اليوم لمواصلة عروضه القوية في البطولة.

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