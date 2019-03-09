7 أمور.. أمرنا بفعلها رسول الله.. تعرف عليها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبعة أشياء علينا اتباعها.



واستشهدت "البحوث الإسلامية" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع "عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم".



