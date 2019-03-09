ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

7 أمور.. أمرنا بفعلها رسول الله.. تعرف عليها

السبت 09/مارس/2019 - 02:09 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بسبعة أشياء علينا اتباعها.

واستشهدت "البحوث الإسلامية" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع "عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم".

ترشيحاتنا

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

سيد معوض يسخر من طوله بصورة مع هنيدي

الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل في شهر رجب خصوصا

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

قولوا للى أكل الحرام يخاف.. قاتل صديقه: كنا بنثبت واحد والطلقة جات فيه بالغلط

البحوث الإسلامية يحذر من فعلين شائعين بين الناس يحرمانهم دخول الجنة

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

عمرو أديب يعرض حذاء ذكي متعدد الكعوب.. ويعلق: بمليون شكل.. فيديو

أقدم امرأة على وجه الأرض.. تعرف على سر طول عمرها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

عاصم الدسوقي في حوار هو الأجرأ لـ صدى البلد: ثورة 1919 كانت شعبية بقيادة معتدلة ولم تحقق أهدافها.. سعد زغلول أظهر ضعفا أمام الاحتلال.. ومكرم عبيد صادق الإخوان نكاية في الوفديين
لقاء مع أحفاد ثورة 1919 في ذكرى مرور 100 عام على الثورة
والدة شهيد: نجلي طلب مني أن أدعو له بالشهادة خلال تأديتي العمرة.. فيديو
خبيرة اقتصاد: الإعفاءات الضريبية تسهم في دعم المشروعات الصغيرة
والدة شهيد: نجلي كان يحفظ شعار الفنية العسكرية منذ صغره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟