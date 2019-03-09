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رياضة

رؤوف عبدالقادر: الأهلي جاهز تماما لاستضافة بطولة الطائرة

السبت 09/مارس/2019 - 02:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، جاهزية النادي التامة؛ لاستضافة فعاليات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الجاري.

وأوضح عبدالقادر أن كافة اللجان التي تم تشكيلها أنهت الملفات المتعلقة بعملها، تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، وأن هناك اجتماعات مستمرة لمتابعة آخر الترتيبات الخاصة بوصول الفرق وتسكينها، والتواصل مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الأمور التنظيمية.

وأشار إلى أن الفرق المشاركة في البطولة بدأت بالفعل في التوافد على القاهرة، والاستعداد بشكل قوي، متوقعا أن تكون البطولة قوية للغاية في ظل قوة الأندية المشاركة بها.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للبطولة قد عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة، واستعرضت عدد الفرق التي أبدت رغبتها إلى الآن في المشاركة بالبطولة، وتطرقت إلى الحديث عن ملف حفل افتتاح البطولة، والتأكيد علي ضرورة اختيار الوقت المناسب للترويج للحدث بالصورة اللائقة، وبما لا يتعارض مع أحداث أخرى، كما استمعت اللجنة إلى جميع الاقتراحات والآراء المقدمة، سواء فيما يتعلق بالجانب التسويقي أو قطاع المشتريات، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالاجتماع الفني للبطولة، واستحدثت اللجنة نظامًا جديدًا وهو الاستعانة بشباب النادي؛ من أجل إكسابهم الخبرة وتأهيلهم للمشاركة مستقبلا في مثل هذه الفعاليات، وهو الدور الذي يحرص عليه النادي الأهلي بصفة مستمرة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي يخوض معسكر إعداد في صربيا؛ للوصول الى أفضل مراحل الجاهزية للدفاع عن لقب البطولة.

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