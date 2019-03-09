الخطوط المغربية تزيد عدد رحلاتها إلى القاهرة لاستيعاب حركة المسافرين

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، زيادة رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من أبريل المقبل، إلى 10 رحلات أسبوعية بدلا من 7 رحلات بداية، وذلك تلبية الكثافة السكانية وزيادة حركة السفر بين البلدين وزيادة التعاون المشترك في مجالات الطيران بين مصر والمغرب.





وقال منتصر بن سعيد المدير الإقليمي لطيران الخطوط الملكيه المغربيه فى مصر، إن هناك زيادة فى عدد الرحلات من مصر إلى المغرب فى الصيف القادم من 7 رحلات إلى 10 وذلك بمعدل 5 رحلات صباحية فى الأسبوع تنطلق فى السابعة والنصف صباحا ونفس الشيء عصرا وذلك لتسهيل حركة النقل بين البلدين ولتعزيز سبل التعاون بين مصر والمغرب خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التى تشهدها مصر والمغرب .