ضبط شخص بحوزته 20 كيلو من مخدر الاستروكس داخل شقته بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام في إطار حملاته الأمنية الناجحة على تجار وحائزى المواد المخدرة، من ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته 20 كيلو من مخدر الإستروكس.



أكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام المدعو أحمد ع. ع- 24 سنة "له معلومات جنائية" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (مخدرات - سلاح)- مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.. باستئجار شقة بعقار بمدينة الأمل بدائرة القسم - لتصنيع مخدر الإستروكس والاتجار به.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالشقة المشار إليها وبصحبته كل من أحمد م. س- 18 سنة وهناء ع. إ- 22 سنة مُقيمان بدائرة القسم وبحوزتهم (20 كيلوجراما من مخدر الإستروكس- كمية من المواد التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع - ميزان حساس- مبلغ مالى).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.