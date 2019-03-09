ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط شخص بحوزته 20 كيلو من مخدر الاستروكس داخل شقته بالجيزة

السبت 09/مارس/2019 - 05:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام في إطار حملاته الأمنية الناجحة على تجار وحائزى المواد المخدرة، من ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته 20 كيلو من مخدر الإستروكس.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام المدعو أحمد ع. ع- 24 سنة "له معلومات جنائية" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى (مخدرات - سلاح)- مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.. باستئجار شقة بعقار بمدينة الأمل بدائرة القسم - لتصنيع مخدر الإستروكس والاتجار به.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالشقة المشار إليها وبصحبته كل من أحمد م. س- 18 سنة وهناء ع. إ- 22 سنة مُقيمان بدائرة القسم وبحوزتهم (20 كيلوجراما من مخدر الإستروكس- كمية من المواد التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع - ميزان حساس- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء

المقاولون: عدم وصول أي خطاب رسمي بشأن تأجيل مباراة الزمالك

بتر قدم فتاة حاولت الانتحار أسفل مترو الأنفاق بـ حدائق المعادي

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

حكاية أول سفيرة مصرية.. عائشة راتب درست الآداب لمدة أسبوع وانتقدت مبارك بسبب الفقراء

حماس ترفع مستوى التفجيرات على حدود غزة لهذا السبب

اتحاد الكرة يكشف سبب تأجيل اجتماعه الرسمي

فصل مروجي الشائعات من العمل وحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه..مشروع قانون

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

فيديو

محكمة ألمانية تأمر بسجن رجل مدى الحياة بسبب وجبة غداء
صاحب مشروع فابريكا: بدأت عملي كساعٍ وأصبحت مديرًا للشركة.. فيديو
أغلى سيارة في العالم تجد مشتريا بـ 18 مليون دولار..فيديو
شاهد.. كلب مسعور ينهش طفلاً بشبرا مصر
نورهان نبيل: أشخاص كثيرون يجهلون ثقافة عدم السخرية من الآخر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟