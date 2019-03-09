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محافظات

تحرير 99 مخالفة تموينية وتسليم 1359 بطاقة خلال فبراير الماضى بمطروح

السبت 09/مارس/2019 - 02:42 م
صدى البلد
ايمن محمود
تمكنت مديرية تموين مطروح خلال شهر فبراير الماضي من ضبط 99 مخالفة تموينية وعمل المحاضر اللازمة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية.

وأوضح السيد ابو اليزيد مدير عام مديرية تموين مطروح، أن هذه المخالفات متنوعة منها 41 محضر فى مجال المخابز ما بين مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو خبر غير مطابق للمواصفات أو تصرف في حصة دقيق مدعم وتوقف بدون اذن أو عذر قهري أو عدم وجود سجل حركة الدقيق بالمخبز، و51 مخالفة تموينية منها للبيع بأزيد عن السعر المقرر لكروت شحن الموبايل أو السجائر وعدد من المخالفات المتنوعة لعرض لحوم غير مغطاة للبيع للمواطنين ولمحلات تعمل بدون ترخيص في مجال بيع الأسمدة والمبيدات وحيازة وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة، بالإضافة إلى 7 مخالفات في مجال المواد البترولية والبوتاجاز لحالات بيع بثمن أزيد لأسطوانات البوتاجاز أو عدم الإعلان عن أسعار بيعها.

وأضاف مدير تموين مطروح، أنه للتيسير على المواطنين والاسراع لوصول الدعم إلى مستحقية ورد لمديرية تموين مطروح عدد 1359 من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بمحافظة مطروح من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها للمواطنين بالمكاتب وتم نشر بيان بهذه البطاقات الجديدة بأسماء أصحابها وذلك تسهيلا عليهم مع تسليم تلك البطاقات للمكاتب التموينية الخاصة بهم لتسجيلها وتسليمها للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تأمين واستقرار المحافظة من حيث اكتفائها من السلع الضرورية مع المرور بشكل مستمر على المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة التي تقوم بالتوزيع على جميع الأنشطة التموينية من المخابز والمستودعات وتجار التموين ويتم التأكد من وجود مخزون استراتيجى من كل السلع التموينية والدقيق والذى يتم توزيعه على جميع المناطق بالمحافظة.
تحرير 99 مخالفة تموينية وتسليم 1359 بطاقة خلال فبراير الماضى بمطروح
تحرير 99 مخالفة تموينية وتسليم 1359 بطاقة خلال فبراير الماضى بمطروح
تحرير 99 مخالفة تموينية وتسليم 1359 بطاقة خلال فبراير الماضى بمطروح

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