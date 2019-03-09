شهداء خلدهم التاريخ.. مؤتمر معا يد واحدة ضد الإرهاب يكرم أسر الشهداء في يومهم.. الجوهرى: مصر مقبرة الغزاة ودرع الحماية للمنطقة.. فهمى حسين: أبناؤنا لم يبخلوا على مصر بأرواحهم

خلال مؤتمر معا يد واحدة ضد الإرهاب

سلام الجوهرى: يوم الشهيد مناسبة خالدة تؤكد أن مصر لم ولن تنسى أسر الشهداء

فهمي حسين: يوم الشهيد تأكيد على فكرة العطاء دون مقابل

يوم الشهيد ليس فقط لتخليد ذكرى الشهداء، ولكن للتأكيد على أن مصر قدمت العديد من التضحيات ومازلت تخوض أيضا حربا شرسة ضد الإرهاب، ولاتزال دماؤهم تسال من أجل الوطن، فالاحتفال والتكريم ليس فضلا ولكن واجب لابد منه تجاه أهالى وأسر الشهداء، حيث كرم مؤتمر "معا يد واحدة ضد الإرهاب" والذى عقد اليوم، السبت، عددا من أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.وكرم اللواء سلامة الجوهري، رئيس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وفهمي حسين، المنسق العام للمؤتمر، أسر الشهداء "الرائد مصطفى يسري السيد عميرة، والذي استشهد في أحداث فض رابعة 18 أغسطس 2016، والمقدم طيار أحمد نبيل عمارة، والذى استشهد في العريش ٢٥ يناير ٢٠١٤، والشهيد أمين شرطة محمود محمد أبو اليزيد محمود، حادث الدرب الأحمر فبراير ٢٠١٩، والشهيد رقيب قوات مسلحة عبد الفتاح عاطف عبد الملك، والي قوات حفظ السلام ٤ فبراير ٢٠١٥".وفى هذا الإطار، قال النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، إن يوم الشهيد يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة، لافتا إلى أن هذا اليوم هو مناسبة خالدة تؤكد أن مصر لم ولن تنسى أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وتضحياتهم الطاهرة لتظل راية الوطن خفاقة، كما أن مصر تحتفل بهذا اليوم لتذكر أبناءها أن هذا الوطن به شهداء أبرار قدموا أرواحهم الذكية فداءا للوطن وآخرون ما زالوا على قيد الحياة ينتظرون دورهم لنيل هذا الشرف الغالي.وأضاف الجوهري، خلال المؤتمر، أن مصر مقبرة الغزاة ودرع الحماية للمنطقة كلها، كما أنها قدمت خيرة شبابها ورجالها إبان الحملة الفرنسية وطيلة فترة الاحتلال الإنجليزي من أجل جلاء المستعمر، مؤكدا أن تزايد أعداد الشهداء لا يزيد المصريين ورجال الجيش والشرطة إلا عزما وإصرارا على استكمال المسيرة حتى ينالوا الشهادة ويلحقوا بزملائهم.وطالب الجميع بالتكاتف من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه لتسير قافلة التنمية والنمو الاقتصادي ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بجميع ربوع مصر الغالية، مشيرا إلى أن الإرهاب أصبح أحد أهم الظواهر الخطيرة في عالمنا المعاصر وأصبح التصدي له من أهم المشاكل التي تواجه الدول حاليا.وأكد أن الإرهاب أظهر عجز المجتمع الدولي عن حماية نفسه نظرا لأن الإرهاب هو الذي يدمر الدولة ويعطل التنمية ويدمر التراث وينشر الفكر الظلامي ويبث الرعب والفزع ويشرد الأسر وينشر التعصب والكراهية والعنف والقتل وسفك الدماء بديلا عن التسامح وقبول الآخر.وأشار إلى إيواء بعض الدول للعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى وجود مشاكل إجرائية من حيث تحديد وتصنيف الجماعات الإرهابية، موضحا أن هذه الأسباب تبين فشل الجهود الدولية في إصدار معاهدة دولية لمقاومة الإرهاب بسبب تباين مواقف بعض الدول في تناول أسباب الظاهرة وسبل القضاء عليها وتقسيم الجرائم التي تدخل في نطاق الإرهاب.فيما قال رجب فهمي حسين، المنسق العام للمؤتمر وأمين قطاع جنوب القاهرة، إنه احتفالا اليوم تأتى فى إطار يوم الشهيد، فضلا عن ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في عام ١٩٦٩ أثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية على الجبهة، وخروج الشعب بجميع طوائفه لوداعه.وأضاف فهمي، خلال فعاليات مؤتمر "معًا يد واحدة ضد الإرهاب" للاحتفال بيوم الشهيد، أن يوم استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض تم اختياره بعد انتصار حرب أكتوبر ليكون يوما للشهيد، وشهداء مصر الذين لم يبخلوا عليها بالجهود بأرواحهم.وتابع: "قدمت مصر وما زالت تقدم أرواحها للوطن، ويوم الشهيد ليس مناسبة لتحديد الأحزان ولكن للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن".وأوضح أن المصريين لهم مع الشهادة تاريخ طويل ويحتفلون بها كما يحتفلون بأفراحهم، لافتا إلى أن تزايد أعداد الشهداء لا يزيد زملاءهم إلا عزما وإصرارا على استكمال المسيرة حتى ينالوا الشهادة ويلحقوا بزملائهم.وأكد أن المصري منذ طفولته يتغنى باسم مصر مرددا "نموت وتحيا مصر"، وأن المصري لديه عقيدة الوطن والإيمان بكرامته وحريته.