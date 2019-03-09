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عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 02:38 م
صدى البلد
مي محمد
قالت عزة عبد الحميد، عمدة قرية "كوح الحجنة" وتوابعها الـ 11 التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، إن المرأة بشكل عام أثبتت وجودها في كل مجال تخوضه، لافتة إلى أنها حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة.

وأوضحت "عبد الحميد"، أول سيدة عمدة منتخبة في كفر الشيخ، خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " mbc مصر 2"، اليوم السبت، أن التقرب إلى الناس في مجال عملك إضافة إلى قوة شخصية العمدة تعد من أهم الأشياء، حيث تستطيع السيطرة على المكان الذي ترأسه .

وأردفت أن حب أهالى القرية لها يساعدها على إنجاز كثير من الأعمال، منوهة بأن أهالي القرية هم من قاموا بترشيحها لتولى هذا المنصب "العمدة" بعد أن توفي زوجها.

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