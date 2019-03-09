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حوادث

تأجيل محاكمة منتصر الزيات وآخرين في قضية إهانة القضاء

السبت 09/مارس/2019 - 02:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم "السبت"، برئاسة المستشار حمادة شكرى، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، إلى جلسة 30 مارس لفض الأحراز.

جدير بالذكر أن محكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات في حق 10 متهمين واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم وفى مقدمتهم المحامي منتصر الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

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