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الوعكات الصحية تصيب النجوم .. نقل خالد سليم ومحمد سامي للمستشفى.. وهنيدي يضطر لوقف مسرحيته

الأحد 10/مارس/2019 - 02:04 ص
صدى البلد
نورا نبيل
  •  لطفي لبيب يخضع لعلاج طبيعي
  • محمد حماقي لا يغادر منزله


يأتي في مقدمة النجوم الذين أصيبوا بوعكات صحية مؤخرًا الفنان خالد سليم والذي نشر من خلال حسابه الخاص على موقع إنستجرام صورة له تكشف عن إحتجازه بالمستشفى وعلق عليها وكتب :" قدر ولطف..الحمد لله ".

ولم يكشف خالد سليم عن تفاصيل حالته الصحية ولكن مصدر مقرب منه أكد إصابته بإلتهاب حاد في الشعب الهوائية ولكنه تعافى أمس وعاد إلى منزله مع تحذير الأطباء له ببذل اي مجهود ضخم .

ونشر المخرج محمد سامي ايضًا أمس من خلال حسابه على الفيسبوك صورة تكشف عن إحتجازه بأحد المستشفيات وتلقى عشرات التعليقات من متابعيه واصدقائه الفنانين وأبرزهم عبير صبري وحنان مطاوع ومحمد دياب يتمنون له الشفاء العاجل وبعد مرور 24 ساعة على هذه الوعكة أكد محمد سامي تحسن حالته الصحية وكتب :" شكرا لكل أصحابي اللي كلموني او عملوا كومنتس ،بجد اسف اني ماردتش انا الحمد لله كويس جدا والموضوع عدا ،شكرا تاني لكل واحد اهتم " .

ومن المقرر أن يواصل محمد سامي تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "ولد غلابة" خلال الأيام المقبلة والذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم ويشارك في بطولته أحمد السقا ومي عمر وهبة مجدي ونخبة من النجوم .

واضطر الفنان محمد هنيدي لوقف عرض مسرحيته الجديدة 3 أيام في الساحل وذلك بسبب تعرض الفنان محمد محمود، أمس الخميس خلال عرض المسرحية، لوعكة صحية - "آلم في الظهر شديد"، ولكن بسبب الجمهور وفرحتهم بالمسرحية تحمَّل الوجع واستكمل العرض للنهاية.

وقرر صناع مسرحية "3 ايام في الساحل" وعلى رأسهم النجم محمد هنيدي إلغاء عروض الماتينيه والسواريه، يومي الجمعة والسبت، حتى يتم الاطمئنان على صحة الفنان محمد محمود، ومن بعدها يستأنف عرض المسرحية في المواعيد المحددة.

اما الفنان لطفي لبيب والذي واجه الفترة الماضية شائعات كثيرة تزعم إعتزاله بشكل نهائي التمثيل ، فقد حرص على نفي هذه الشائعات ولكنه لم ينكر شعوره بالتعب والإرهاق الشديد وذلك بعد تعرض لجلطة في المخ حيث يخضع بالفترة الحالية للعلاج الطبيعي.

ورغم ذلك قرر لطفي لبيب تحدي مرضه وتعاقد على مشاركة الفنان أحمد حلمي بطولة فيلمه الجديد خيال مآتة .

أما النجم محمد حماقي فلا يغادر منزله تطبيقًا لتعليمات الأطباء وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في قدمه اليسرى وتركيبه شريحة و6 مسامير بها حث أوقف نشاطه الفني بالكامل حتى يتمكن من التعافي بشكل كامل .

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