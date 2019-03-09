معرض لمنتجات المرأة فى نادى طنطا الرياضى.. صور

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الغربية، اليوم، السبت، معرضا لمنتجات المرأة بنادي طنطا الرياضي، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ونادي طنطا الرياضي.



وتفقدت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا المعروضات الموجودة بالمعرض من مشغولات يدوية وقطع وتحف وإكسسوارات حريمى، بصحبة عضوات مجلس الفرع نبيلة جميل، وتغريد مأمون، د.أماني زهانة، ومنى عياد ، ووفاء خيري، وزينب فايد، وسميحة مجاهد.



وقامت عضوات الفرع بتقديم التوعية للمترددين على المعرض، منها تقديم التوعية بكفاح المرأة المصرية، وتقديم نبذة عن تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ويوم المرأة المصرية.