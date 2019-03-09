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نصر سالم: الشهيد رسالته الأولى هي الدفاع عن الوطن

السبت 09/مارس/2019 - 02:36 م
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم
كـريـم الخـطيب
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الشهيد يري مقعده من الجنة عند سقوط أول قطرة من دمه، موضحا أن الشهيد لن يموت أبدا ولكنه انتقل من دار الدنيا إلى دار الخلود وهذا تكريم من الله عز وجل.

وأَضاف «سالم» خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» أن الشهيد الوحيد الذي يخدم وطنه حيا وميتا، مشيرا إلى أن الشهيد رسالته الأولي هو الدفاع عن الوطن، والشهيد منزلته عند الله أفضل من بقائه حيا في الدنيا.

واستشهد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، بقول الله تعالي : وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة المصرية لا يهابون الموت ، ونحن أمة لا تقبل إلا النصر او الشهادة ولا يوجد حل أخر.

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