محافظ أسوان يوجه الشكر للوزارات المختلفة لدعمها منظومة التطوير والتجميل

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الشكر، نيابة عن أهالى المحافظة للحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على دعمها لمنظومة التطوير والتجميل والتحديث التى تشهدها المدينة السياحية لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك ضمن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 واستضافة المدينة السياحية لمنتدى الشباب العربى الإفريقى فى منتصف مارس الجاري.



وبدأ ذلك بقيام وزارة التنمية المحلية بإيفاد لجنة قامت بتفقد 21 موقعا للوقوف على الاحتياجات والمطالب الضرورية الجماهيرية لرفع كفاءة وتطوير مدينة أسوان، بجانب المتابعة المستمرة من الوزارة لهذه الجهود لتنفيذها على الوجه الأكمل.



ووجه المحافظ الشكر أيضًا لوزارة الإسكان على دعمها بالتعاون مع القوات المسلحة من خلال جهاز التعمير والخدمة الوطنية لتنفيذ جميع هذه الأعمال الجارية بمنتهى الجدية والاتقان ودعم ذلك من خلال وزارة التخطيط التي اعتمدت 47 مليون جنيه لهذا الغرض ، وبالتوازي قيام وزارة الأثار بتهيئة المناطق الأثرية والسياحية لتكون فى أجمل صورة لاستقبال ضيوف أسوان وفى مقدمتها معابد فيلة.



فضلًا عن قيام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل السريع لاستثمار المعسكر القومى للشباب مع البدء فى توسعة مدرجات استاد أسوان الرياضى لاستقبال البطولات والأحداث الرياضية والشبابية المختلفة، وأيضًا تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات والتي من أبرزها النسخة الخامسة من الأولمبياد المصرى النوعي، والمؤتمر الشبابى نحو إستراتيجية شبابية عربية لمكافحة الإرهاب، وملتقى الشباب الأفريقي"تجمعنا قارة".



كما أشاد محافظ أسوان بما قدمته وزارة الثقافة خلال الفترة الحالية من فعاليات ومهرجانات متنوعة للنهوض بالمنظومة الثقافية بالمحافظة من أهمها مهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون، وكذا مهرجان سينما المرأة، فضلًا عن قيام وزارة الاتصالات بافتتاح أعمال التطوير للعديد من مراكز الخدمات البريدية بالمحافظة، وأيضًا توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون متنوعة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين، علاوة على دعم وزارة البيئة بمبلغ 3 ملايين جنيه لتفريغ مدينة أسوان من أسباب التلوث والتخلص الآمن من جميع كميات القمامة.



وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أن كل ذلك يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذه المحافظة الواعدة استثماريًا وتنمويًا لتستعيد أسوان بريقها الحضاري ودورها التاريخى بالشكل المطلوب.

