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أخبار البلد

الصحة: المرحلة الثالثة من 100 مليون صحة تفحص 5 ملايين مواطن

السبت 09/مارس/2019 - 03:32 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 5 ملايين و80 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم، السبت.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالى ما تم مسحه فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ 27 محافظة وصل إلى 36 مليون مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح جميع المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 160% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة، والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح جميع المواطنين المترددين على المبادرة.

من جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظتي الدقهلية والشرقية سجلتا أعلى إقبال، حيث سجلت الدقهلية تردد مليون و383 ألف مواطن بنسبة تحقيق 236% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و132 ألف مواطن بنسبة تحقيق 234% من المستهدف اليومى، ثم محافظة الجيزة 909 آلاف و450 مواطنا، والغربية سجلت تردد 579 ألفا و987 مواطنا، ثم المنيا 637 ألفا و521 مواطنًا، تليها محافظة قنا بتردد 368 ألفا و869 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 68 ألفًا و316 مواطنًا.

كما أوضح" مجاهد" أنه تم الانتهاء من مسح مليون و631 ألفا و368 طالبا، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.

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