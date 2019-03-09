ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

السفير القبرصي يشهد إطلاق خدمات أريستو بمصر

السبت 09/مارس/2019 - 03:35 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
دشن "كريس مورتيتس"، السفير القبرصي لدى مصر، إطلاق خدمات "أريستو" القبرصية بمصر لتوفير مساكن للمصريين الراغبين بشراء وحدات بقبرص، في إطار العلاقات الوطيدة بين مصر وقبرص، واتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات.

وتصل استثمارات أريستو، لنحو 6 مليارات دولار تقريبا، وسيتم البدء في طرح وحدات "شقق وفيلات وقصور" للمصريين في منطقتي بافوس وليماسول بقبرص. 

وتعتبر قبرص من أكثر دول الاتحاد الأوروبي أمانا وخامس أكثر الدول أمانا في العالم وهي مكان جاذب للمشروعات الاستثمارية وخاصة المتطلعين للاستثمار العقاري والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد الجزيرة القبرصية، ويساعد نمط الحياة المتميز فيها على الحياة المتأثرة بمناخ البحر المتوسط، والبنية التحتية المميزة بجانب أنها تقدم برامج وحوافز استثمارية مشجعة، كما تقدم أكفأ البرامج للحصول على الجنسية بالاتحاد الأوروبي والإقامة الدائمة عبر الاستثمار العقاري من خلال إجراءات سريعة وبسيطة".

ترشيحاتنا

إحالة المتهمين باختلاس 3 ملايين جنيه في قضية مخازن شركة الكهرباء للجنايات

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

روسيا: دبلوماسي أمريكي حاول تهريب قذيفة هاون إلى بلاده

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء

إصابة 23 شخصا في اصطدام أتوبيس سياحي بمقطورة غرب الإسكندرية

19 شركة بقطاع الكهرباء تشارك فى الدورة الرمضانية ..صور

قطع حبيبته السابقة ووضعها في حقيبة سفر.. جريمة مروعة في أستراليا

تعرف على أجندة ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان

البحوث الإسلامية يحذر من فعلين شائعين بين الناس يحرمانهم دخول الجنة

نكشف حقيقة تراجع مستوى نجم الاتحاد السكندري وأزمته مع بلاده

الأهلي في مهمة صعبة بالكونغو أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟