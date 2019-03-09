السفير القبرصي يشهد إطلاق خدمات أريستو بمصر

دشن "كريس مورتيتس"، السفير القبرصي لدى مصر، إطلاق خدمات "أريستو" القبرصية بمصر لتوفير مساكن للمصريين الراغبين بشراء وحدات بقبرص، في إطار العلاقات الوطيدة بين مصر وقبرص، واتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات.





وتصل استثمارات أريستو، لنحو 6 مليارات دولار تقريبا، وسيتم البدء في طرح وحدات "شقق وفيلات وقصور" للمصريين في منطقتي بافوس وليماسول بقبرص.





وتعتبر قبرص من أكثر دول الاتحاد الأوروبي أمانا وخامس أكثر الدول أمانا في العالم وهي مكان جاذب للمشروعات الاستثمارية وخاصة المتطلعين للاستثمار العقاري والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد الجزيرة القبرصية، ويساعد نمط الحياة المتميز فيها على الحياة المتأثرة بمناخ البحر المتوسط، والبنية التحتية المميزة بجانب أنها تقدم برامج وحوافز استثمارية مشجعة، كما تقدم أكفأ البرامج للحصول على الجنسية بالاتحاد الأوروبي والإقامة الدائمة عبر الاستثمار العقاري من خلال إجراءات سريعة وبسيطة".