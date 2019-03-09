3 سيناريوهات لتشكيل الحكومة القادمة في إسرائيل.. أهمها وحدة وطنية بالتناوب بين جانتس وننتياهو.. واستبعاد الليكود لرئيس الوزراء بعد تقديم لائحة اتهام ضده

- تشكيل حكومة وحدة يرأسها بالتناوب جانتس ونتنياهو

- حكومة وحدة بين "كاحول لافان" و"الليكود" بدون نتنياهو

- تشكيل حكومة إسرائيلية بقيادة أحزاب المركز بعد انشقاق أحد أحزاب اليمين عن نتنياهو



حكومة بالتناوب بين جانتس وننتياهو



وأفاد "المونيتور" أن السيناريو الأقوي لتشكيل حكومة إسرائيل القادمة ياتي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية بين "الليكود" و"كاحول لافان"، ويتناوب على رئاستها جانتس ونتنياهو.



حكومة وحدة مع الليكود بدون نتنياهو



وأضاف "المونتيور" إن الحل الوحيد في هذه الحالة التخلّص من نتنياهو حيث أعلن لبيد، بالفعل، قبل أسبوعين أن قائمته "كاحول لافان" على استعداد لإقامة حكومة وحدة مع الليكود "في مرحلة ما بعد نتنياهو"، فعلى مدار سنوات حكمه نجح نتنياهو في القضاء على كافة التمردات الداخلية ضده هذه المرة، صحيح أن نتنياهو أكثر ضعفًا بسبب لوائح الاتهام، إلا أنه يمنع التقليل من قدراته السياسيّة ومن سيطرته المطلقة على حزب "الليكود"، الذي يبدو أنه أقرب إلى طائفة أكثر منه إلى حزب سياسي ديمقراطي.



تشكيل حكومة إسرائيلية بعد انشقاق أحد أحزاب اليمين



وأكد "المونيتور" إن فشل الليكود في التخلّص من نتنياهو، لا يعني ذلك أن حكومة الوحدة الوطنية بعيدة، إذ هنالك إمكانية لانشقاق أحد أحزاب اليمين واقترابها من أحزاب المركز "فإن تقدمت "كاحول لافان" بفارق كبير (مثل 5 مقاعد) عن "الليكود"، سيحاول جانتس ولبيد اجتذاب أحزاب مثل "يسرائيل بيتينو" أو "كولانو" لمعسكرهم في مقابل رزمة من المقاعد الحكومية"، لكن مشكلة "كاحول لافان" هنا أن دخول هذه الأحزاب للكنيست غير مضمون لأنها تتذبذب حول نسبة الحسم.

تناولت الصحف العبرية اليوم "السبت سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة والتي سيحددها الانتخابات القادمة المقررة عقدها في أبريل المقبل، فلا زالت قائمة "كاحول لافان" تتصدر استطلاعات الرأي الإسرائيلية بفارق لا يقل عن 5 مقاعد عن الليكود، لكن دون استطاعة أي منهما تشكيل ائتلاف حكومي.وقالت الصحف العبرية إن لم يقم نتنياهو بمفاجأة انتخابية عشية الانتخابات، كالتي قام بها في الانتخابات الأخيرة، وأسفرت عن تشكيله حكومته الماضية فإن احتمال تشكيله الحكومة المقبلة يؤول إلى الصفر، وهو الاحتمال ذاته لإمكانية فوز معسكر المركز بأغلبية 61 عضوًا، مؤكدة إن إشكاليات تفوق قائمة بيني جانتس على نتنياهو حلت، في السابق، بحكومة "وحدة وطنية" بين المعسكرات الإسرائيلية.وأوضحت الصحف العبرية أنه بعد تقديم نتنياهو للمحاكمة مجددًا، سيكون من الصعب على نتنياهو الحفاظ على حكومته بعد الانتخابات وسيكون ممكنًا الذهاب لانتخابات لحسم الوضع سياسيًا بعد نهاية مرحلة نتنياهو، وإلى ذلك الحين، فإن الفوضى السياسية في إسرائيلية ستستمر في وضعها الراهن.وقال موقع "المونيتور" أنه في العام 2019، يبدو الوضع مختلفًا تمامًا، حيث أعلن حزب "العمل" بقيادة آفي جباي، و"كاحول لافان" بقيادة بيني جانتس ويائير لبيد، علنًا أنهما لن يكونا جزءًا من حكومة يشارك فيها نتنياهو بعد قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية التوصية بتقديم لوائح اتهام ضده، الأمر الذي من شأنه أن يعقد الوضع السياسيّ بشكل غير مسبوق مؤكدة أن حل هذا التعقيد يتلخص فى 3 سيناريوهات.