نكشف حقيقة تراجع مستوى نجم الاتحاد السكندري وأزمته مع بلاده

يبدو أن توني سيلفا لا يعيش أفضل أيامه مع نادي الاتحاد السكندري، في الفترة الماضية بعد فترة من الاهتزاز وغياب التركيز، خاصة بعد مباراة الهلال السعودي في مصر ضمن إياب ربع نهائي البطولة العربية، وتوديع زعيم الثغر للمسابقة.



لكن ما يمر به اللاعب يوضحه وكيله بلال مأمون في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" حين بدأت أزمة اللاعب بعد مباراة الهلال في مصر عندما وصله الاستدعاء من قبل منتخب بلاده غينيا بيساو للحضور في يوم 17 من الشهر الجاري استعدادًا لمباراة موزمبيق والتي يكفي فيها التعادل للتأهل نهائيات "الكان"، والتي يحتاج فيها الجهاز الفني الغنيني لـ توني لأنه من العناصر الأساسية، وهو ما يتعارض مع مباراة سيد البلد مع حرس الحدود.



وأكد مأمون أنه راجع مع اللاعب إمكانية السفر عقب المباراة مباشرة، ولكن في وقت متأخر من يوم 17 على حد أقصى يوم 18، وبالفعل بدأوا في حجز تذاكر للسفر لكن لم تسر الأمور على مايرام وفشلوا في إيجاد التذاكر، لكن حاولوا إيجاد طريقة أخرى عبر السفر من بلد أخرى لغينيا ولكن وجدوا أن اللاعب سيفوت على الأقل تدريبا هاما مع المنتخب.



وتواصل اللاعب مع مسئولي الاتحاد السكندري لحل الأزمة، ووعده بحل المشكلة، وأرسل توني إلى اتحاد بلاده ليضعهم الصورة، وعاد الاتحاد الغيني وطلب من اللاعب تحديد الموقف النهائي من موعد الانضمام، وهو ما وضع اللاعب تحت الضغط خوفًا من التخلف عن معسكر بلاده.



ويرى مأمون أن الأزمة الحقيقة تكمن في تأثيرها على مردود اللاعب في المباريات، خاصة مباراتي الداخلية والإنتاج الحربي، واللتين ظهر فيهما على مستوى أقل على عكس المتوقع، حيث تعرض سيلفا لتدخل أثناء مباراة الداخلية في قدمه اليسرى لا يرقى إلى حد الإصابة، وفي تلك اللحظة شعر بالخوف بسبب مباراة بلاده وأهميتها، وأكد علمه بتأثر تلك المشكلة لكن ليس بهذا الشكل.



وقال: "تواصلت مع اللاعب عقب تلك المباراة بشكل دوري وأبلغني قبل مباراة الإنتاج أنه يشعر بالألم الخفيف ولكنه جاهز للعب، أخبرته أنه إذا لم يقدر على اللعب فلا يشارك ، حتى لا يظهر بمستوى سيئ، ولكنه لعب المباراة وظهرت عليه ملامح الخوف بسبب الضغوطات".



وأضاف وكيله: "توني لا يرى نفسى يقدم أفضل ما لديه، وهذا يجعلني مطمئنا لأن اللاعب لديه أفضل ليقدمه، كما أننا حاليًا نحاول إنهاء تلك الازمة، لأن اللاعب وعده أنه سيقدم مستواه الحقيقي وسيقاتل ويحجز مكانًا أساسيًا عقب العودة من مباراة غينيا وقيادة منتخب بلاده للتأهل".



واختتم وكيل توني سيلفا تصريحاته: "مشكلة حلها إذا وافق النادي على سفره بعد مباراة الجونة مباشرا لكن في رأيي هذا شيء عاطفي أكثر من أنه احترافي لأنه من حق النادي الاستفادة من اللاعب في كل المباريات، ولكن أرى أن اللاعب إذا تم التعامل معه بشكل نفسي سيظهر مستواه الحقيقي، وأنا أحترم جمهور الاتحاد، خاصة أني من الإسكندرية وأحب دائمًا أن تكون جميع الأمور واضحة ولا نحب الحجج وأن من سيرد هو اللاعب في الملعب".