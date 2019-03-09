فى زيارة مكوكية.. 3 وزراء يتفقدون الاستعدادات النهائية لمنتدى الشباب العربى الإفريقى بأسوان منتصف مارس.. فيديو وصور

المجموعة الوزارية:
تتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمنطقة معابد فيله الأثرية
ومعسكر الشباب القومى والمدينة الشبابية
وزير الإسكان:
ومعسكر الشباب القومى والمدينة الشبابية
وزير الإسكان:
كل وزارة ومسئول له دور فى إخراج أسوان بمظهرها كعاصمة شباب إفريقيا
محافظ أسوان يوجه الشكر بإسم أهالى المحافظة للوزارات المختلفة لدعمها لمنظومة التطوير والتجميل
" أسوان .. تتزين " " أسوان .. تتجمل " " أسوان .. تستعد " لإستضافة أكبر حدث تاريخى يتمثل فى منتدى الشباب العربى الإفريقى منتصف مارس الحالى وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .
وفى هذا الإطار ومن أجل إظهار المدينة السياحية فى أبهى صورة لها أمام الضيوف المشاركين فى المنتدى والفعاليات المختلفة ، وفي زيارة مكوكية قامت المجموعة الوزارية اليوم التى تضم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإنارة ودهانات الطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان وذلك ضمن منظومة شاملة ومتناسقة بدءًا من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم ، بجانب تفقد أعمال رفع كفاءة حديقة الرى ومتحف النيل ومعابد فيله ، علاوة على زيارة محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما والمعسكر القومى للشباب.
وقد جاءت الجولة الميدانية للمجموعة الوزارية للإطمئنان على آخر التجهيزات الجارية بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل من خلال مواصلة العمل ليل نهار على مدار الـ 24 ساعة لإنهائها فى وقت قياسى.
واستمعت المجموعة الوزارية لشرح عن الأعمال الجارية ومعدلات التنفيذ من العميد مهندس وائل فاروق من الشركة الوطنية العامة وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب اللواء كرم سالم رئيس الشركة واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير حيث تتم الأعمال على 3 مراحل تتضمن إزالة العشوائيات ثم التطوير والتجميل والتشجير والتى تتراوح ما بين 90 % إلى 100 % فضلا عن وضع اللمسات الجمالية بداخل وخارج مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية ، وأيضًا قيام المحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان والهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ العديد من الجداريات التى تبرز التراث الفنى والثقافى لعاصمة الشباب الإفريقى فى ظل إهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الشكل الحضارى الذى يليق بمكانة أسوان السياحية والإقليمية باعتبارها بوابة مصر الجنوبية على إفريقيا.
وعقب ذلك توجه الوزراء ومحافظ أسوان إلى منطقة معابد فيله الأثرية والتى تشهد العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية ، بجانب رفع كفاءة الرصيف الرئيسى للمرسى الشرقى بطول 41,5 م وبعرض 9,5 م وبتكلفة مليون جنيه من إعتمادات وزارة الآثار ، فضلًا عن قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه والتى شملت أيضًا عمل تكاسى على ضفتى هذه المراسى ، علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الإحتياجات الخاصة .
كما تضمنت الجولة الميدانية للمجموعة الوزارية محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما بمراحلها الثلاث للإطمئنان على كفاءة تشغيلها حيث تبلغ الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث 110 آلاف م3/يوميًا ، بينما يبلغ إجمالى ما يصل للمحطة حتى الآن 95 ألف م3/ يوميًا ، وهناك 15 ألف م3 يوميًا جاهزة للتصرفات المستقبلية.
وخلال نفس الجولة تفقد الوزراء والمحافظ معسكر الشباب القومى الذى يقع على مساحة 19 ألفا و 400 م2 وبجواره يقع الملعب الفرعى ، بالإضافة إلى الصالة المغطاة الجارى تطويرها بتكلفة 39 مليون جنيه ، وأختتمت المجموعة الوزارية جولتها بزيارة المدينة الشبابية التى تضم 96 غرفة تستوعب حوالي 500 شاب وفتاة بجانب المطعم وغرف الأنشطة، وقاعة وغيرها .
ومن جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن أعمال التطوير التى تتم فى مدينة أسوان تعتبر هى نواة لإستكمال منظومة الإرتقاء والتطوير والتحسين فى البنية الأساسية وشبكات الطرق ومداخل المدينة فى الفترة القادمة لتشهد عاصمة الشباب الإفريقى نقلة نوعية كبيرة .
وأضاف وزير الإسكان فى تصريحاته على هامش جولته التفقدية بأسوان اليوم بأن كل وزارة ومسئول له دور فى إخراج أسوان بمظهرها الذى يليق بها كعاصمة شباب أفريقيا ، وسيستمر العمل بنفس الكفاءة والجودة.
فيما أكد الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة مستعدة على مدار العام ومن خلال الفعاليات التى تنفذها الوزارة على مدار العام فى إطار إعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذى.
بينما وجه اللواء أحمد إبراهيم الشكر نيابة عن أهالى المحافظة لحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على دعمها لمنظومة التطوير والتجميل والتحديث التى تشهدها المدينة السياحية لأول مرة منذ فترة طويلة والتى بدأت بقيام وزارة التنمية المحلية بإيفاد لجنة قامت بتفقد 21 موقعا للوقوف على الإحتياجات والمطالب الضرورية الجماهيرية لرفع كفاءة وتطوير مدينة أسوان ، بجانب المتابعة المستمرة من الوزارة لهذه الجهود لتنفيذها على الوجه الأكمل.
ووجه المحافظ الشكر أيضًا لوزارة الإسكان على دعمها بالتعاون مع القوات المسلحة من خلال جهاز التعمير والخدمة الوطنية لتنفيذ كافة هذه الأعمال الجارية بمنتهى الجدية والإتقان ودعم ذلك من خلال وزارة التخطيط التى إعتمدت 47 مليون جنيه لهذا الغرض ، وبالتوازى قيام وزارة الأثار بتهيئة المناطق الأثرية والسياحية لتكون فى أجمل صورة لإستقبال ضيوف أسوان وفى مقدمتها معابد فيله .
فضلًا عن قيام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل السريع لإستثمار المعسكر القومى للشباب مع البدء فى توسعة مدرجات إستاد أسوان الرياضى لإستقبال البطولات والأحداث الرياضيةوالشبابية المختلفة ، وأيضًا تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات والتى من أبرزها النسخة الخامسة من الأولمبياد المصرى النوعى ، والمؤتمر الشبابى نحو إستراتيجية شبابية عربية لمكافحة الإرهاب ، وملتقى الشباب الإفريقى " تجمعنا قارة ".
كما أشاد محافظ أسوان بما قدمته وزارة الثقافة خلال الفترة الحالية من فعاليات ومهرجانات متنوعة للنهوض بالمنظومة الثقافية بالمحافظة من أهمها مهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون ، وكذا مهرجان سينما المرأة ، فضلًا عن قيام وزارة الإتصالات بإفتتاح أعمال التطوير للعديد من مراكز الخدمات البريدية بالمحافظة ، وأيضًا توقيع إتفاقيات وبروتوكولات تعاون متنوعة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين ، علاوة على دعم وزارة البيئة بمبلغ 3 ملايين جنيه لتفريغ مدينة أسوان من أسباب التلوث والتخلص الآمن من كافة كميات القمامة.
وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أن كل ذلك يعكس إهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذه المحافظة الواعدة إستثماريًا وتنمويًا لتستعيد أسوان بريقها الحضاري ودورها التاريخى بالشكل المطلوب.
محافظ أسوان يوجه الشكر بإسم أهالى المحافظة للوزارات المختلفة لدعمها لمنظومة التطوير والتجميل
" أسوان .. تتزين " " أسوان .. تتجمل " " أسوان .. تستعد " لإستضافة أكبر حدث تاريخى يتمثل فى منتدى الشباب العربى الإفريقى منتصف مارس الحالى وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019 .
وفى هذا الإطار ومن أجل إظهار المدينة السياحية فى أبهى صورة لها أمام الضيوف المشاركين فى المنتدى والفعاليات المختلفة ، وفي زيارة مكوكية قامت المجموعة الوزارية اليوم التى تضم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإنارة ودهانات الطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان وذلك ضمن منظومة شاملة ومتناسقة بدءًا من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم ، بجانب تفقد أعمال رفع كفاءة حديقة الرى ومتحف النيل ومعابد فيله ، علاوة على زيارة محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما والمعسكر القومى للشباب.
وقد جاءت الجولة الميدانية للمجموعة الوزارية للإطمئنان على آخر التجهيزات الجارية بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل من خلال مواصلة العمل ليل نهار على مدار الـ 24 ساعة لإنهائها فى وقت قياسى.
واستمعت المجموعة الوزارية لشرح عن الأعمال الجارية ومعدلات التنفيذ من العميد مهندس وائل فاروق من الشركة الوطنية العامة وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب اللواء كرم سالم رئيس الشركة واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير حيث تتم الأعمال على 3 مراحل تتضمن إزالة العشوائيات ثم التطوير والتجميل والتشجير والتى تتراوح ما بين 90 % إلى 100 % فضلا عن وضع اللمسات الجمالية بداخل وخارج مطار أسوان الدولى وإنشاء بوابة حضارية ، وأيضًا قيام المحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان والهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ العديد من الجداريات التى تبرز التراث الفنى والثقافى لعاصمة الشباب الإفريقى فى ظل إهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة الشكل الحضارى الذى يليق بمكانة أسوان السياحية والإقليمية باعتبارها بوابة مصر الجنوبية على إفريقيا.
وعقب ذلك توجه الوزراء ومحافظ أسوان إلى منطقة معابد فيله الأثرية والتى تشهد العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية ، بجانب رفع كفاءة الرصيف الرئيسى للمرسى الشرقى بطول 41,5 م وبعرض 9,5 م وبتكلفة مليون جنيه من إعتمادات وزارة الآثار ، فضلًا عن قيام المحافظة بإنشاء 2 مرسى على جانبى الرصيف بإجمالى أطوال 315 مترا وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه والتى شملت أيضًا عمل تكاسى على ضفتى هذه المراسى ، علاوة على إنشاء بوابة رئيسية حضارية ورامب لذوى الإحتياجات الخاصة .
كما تضمنت الجولة الميدانية للمجموعة الوزارية محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بكيما بمراحلها الثلاث للإطمئنان على كفاءة تشغيلها حيث تبلغ الطاقة الإستيعابية للمحطات الثلاث 110 آلاف م3/يوميًا ، بينما يبلغ إجمالى ما يصل للمحطة حتى الآن 95 ألف م3/ يوميًا ، وهناك 15 ألف م3 يوميًا جاهزة للتصرفات المستقبلية.
وخلال نفس الجولة تفقد الوزراء والمحافظ معسكر الشباب القومى الذى يقع على مساحة 19 ألفا و 400 م2 وبجواره يقع الملعب الفرعى ، بالإضافة إلى الصالة المغطاة الجارى تطويرها بتكلفة 39 مليون جنيه ، وأختتمت المجموعة الوزارية جولتها بزيارة المدينة الشبابية التى تضم 96 غرفة تستوعب حوالي 500 شاب وفتاة بجانب المطعم وغرف الأنشطة، وقاعة وغيرها .
ومن جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن أعمال التطوير التى تتم فى مدينة أسوان تعتبر هى نواة لإستكمال منظومة الإرتقاء والتطوير والتحسين فى البنية الأساسية وشبكات الطرق ومداخل المدينة فى الفترة القادمة لتشهد عاصمة الشباب الإفريقى نقلة نوعية كبيرة .
وأضاف وزير الإسكان فى تصريحاته على هامش جولته التفقدية بأسوان اليوم بأن كل وزارة ومسئول له دور فى إخراج أسوان بمظهرها الذى يليق بها كعاصمة شباب أفريقيا ، وسيستمر العمل بنفس الكفاءة والجودة.
فيما أكد الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة مستعدة على مدار العام ومن خلال الفعاليات التى تنفذها الوزارة على مدار العام فى إطار إعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذى.
بينما وجه اللواء أحمد إبراهيم الشكر نيابة عن أهالى المحافظة لحكومة بمختلف وزاراتها وهيئاتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على دعمها لمنظومة التطوير والتجميل والتحديث التى تشهدها المدينة السياحية لأول مرة منذ فترة طويلة والتى بدأت بقيام وزارة التنمية المحلية بإيفاد لجنة قامت بتفقد 21 موقعا للوقوف على الإحتياجات والمطالب الضرورية الجماهيرية لرفع كفاءة وتطوير مدينة أسوان ، بجانب المتابعة المستمرة من الوزارة لهذه الجهود لتنفيذها على الوجه الأكمل.
ووجه المحافظ الشكر أيضًا لوزارة الإسكان على دعمها بالتعاون مع القوات المسلحة من خلال جهاز التعمير والخدمة الوطنية لتنفيذ كافة هذه الأعمال الجارية بمنتهى الجدية والإتقان ودعم ذلك من خلال وزارة التخطيط التى إعتمدت 47 مليون جنيه لهذا الغرض ، وبالتوازى قيام وزارة الأثار بتهيئة المناطق الأثرية والسياحية لتكون فى أجمل صورة لإستقبال ضيوف أسوان وفى مقدمتها معابد فيله .
فضلًا عن قيام وزارة الشباب والرياضة بالتدخل السريع لإستثمار المعسكر القومى للشباب مع البدء فى توسعة مدرجات إستاد أسوان الرياضى لإستقبال البطولات والأحداث الرياضيةوالشبابية المختلفة ، وأيضًا تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات والتى من أبرزها النسخة الخامسة من الأولمبياد المصرى النوعى ، والمؤتمر الشبابى نحو إستراتيجية شبابية عربية لمكافحة الإرهاب ، وملتقى الشباب الإفريقى " تجمعنا قارة ".
كما أشاد محافظ أسوان بما قدمته وزارة الثقافة خلال الفترة الحالية من فعاليات ومهرجانات متنوعة للنهوض بالمنظومة الثقافية بالمحافظة من أهمها مهرجان أسوان الدولى السابع للثقافة والفنون ، وكذا مهرجان سينما المرأة ، فضلًا عن قيام وزارة الإتصالات بإفتتاح أعمال التطوير للعديد من مراكز الخدمات البريدية بالمحافظة ، وأيضًا توقيع إتفاقيات وبروتوكولات تعاون متنوعة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطنين ، علاوة على دعم وزارة البيئة بمبلغ 3 ملايين جنيه لتفريغ مدينة أسوان من أسباب التلوث والتخلص الآمن من كافة كميات القمامة.
وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أن كل ذلك يعكس إهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذه المحافظة الواعدة إستثماريًا وتنمويًا لتستعيد أسوان بريقها الحضاري ودورها التاريخى بالشكل المطلوب.