محامي يدعو لتأسيس ائتلاف دعم الدولة لمواجهة الكيانات الإرهابية

دعا المحامي طارق مطر المحامي بالنقض العالي، رجال القانون من المحامين والكيانات الحقوقية، لتأسيس ائتلاف "دعم الدولة والرئيس"، بهدف َمواجهة الكيانات المخربة التي تنادي بإسقاط الدولة من الخارج.





وقال طارق مطر، إن مصر مستهدفة من جماعات الشر فى الداخل والخارج، ويجب التصدي لهذه الجماعات بكل حزم وصرامة، كما يجب على الجميع تحمل المسؤولية تجاه الوطن في الحفاظ على مكتسبات 30 يونيو، مشيرا إلى أن مصر تسير بسرعة ناحية المستقبل المشرق بفضل الإنجازات العظيمة التي تمت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد طارق مطر، أن الكيانات الإرهابية بالخارج تبث سمومها في نفوس المصريين، وتلعب على أوتار العهود البائدة بإصطناعها للمشكلات، وخلق سيناريوهات وقصص لا تمت للواقع بصلة ولكنها نوع من أنواع الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار وسلم الدولة.





وأوضح طارق مطر، أن ائتلاف دعم الدولة والرئيس، يجب أن يؤسس من رجال القانون أولا، على أن يتضمن توعية المواطنين بما لهم وما عليهم في دولة مدنية يحكمها القانون والدستور، وتوعيتهم بأهمية العمل والبناء لاستكمال المسيرة العظيمة في البناء.



