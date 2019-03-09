ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نبيل الحلفاوي: اعتذرت لـ أسامة أنور عكاشة عن دور 30 حلقة

السبت 09/مارس/2019 - 04:22 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يرد فيه على أحد تساؤلات متابعيه حيث وجه له سؤالا حول مدى إمكانية تدخل الممثل في اختيار أدواره أو فرضها عليه من قبل الكاتب او المخرج.

ويقول الحلفاوي: "حصل.. واعتذرت لأسامة انور عكاشة عن دور 30 حلقة، واخترت دور أقل مساحة.. واندهش.. ثم أثنى على اختياري فيما بعد.. أما عن لعب أدوار مختلفة عن شخصية الممثل فهذا يتيح فرصة أكبر للإبداع".

وأضاف نبيل قائلا: "لكن ده ما يمنعش إن الممثل يقترح ومن حق المخرج أو المؤلف قبول اقتراحه أو رفضه.. والممثل له أن يقبل أو يعتذر".

ترشيحاتنا

الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

أيمن يونس يوجه رسالة إلى ميدو بعد تعادل الوحدة والهلال

أبطال أهملهم التاريخ.. عبد الرحمن فهمي فتوة الغلابة في ثورة 1919

حماس ترفع مستوى التفجيرات على حدود غزة لهذا السبب

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

قطع حبيبته السابقة ووضعها في حقيبة سفر.. جريمة مروعة في أستراليا

قولوا للى أكل الحرام يخاف.. قاتل صديقه: كنا بنثبت واحد والطلقة جات فيه بالغلط

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

الزمالك يوافق على بيع نجمه لـ الإسماعيلي نهائيا

الكهرباء: مد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟