نبيل الحلفاوي: اعتذرت لـ أسامة أنور عكاشة عن دور 30 حلقة

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يرد فيه على أحد تساؤلات متابعيه حيث وجه له سؤالا حول مدى إمكانية تدخل الممثل في اختيار أدواره أو فرضها عليه من قبل الكاتب او المخرج.



ويقول الحلفاوي: "حصل.. واعتذرت لأسامة انور عكاشة عن دور 30 حلقة، واخترت دور أقل مساحة.. واندهش.. ثم أثنى على اختياري فيما بعد.. أما عن لعب أدوار مختلفة عن شخصية الممثل فهذا يتيح فرصة أكبر للإبداع".



وأضاف نبيل قائلا: "لكن ده ما يمنعش إن الممثل يقترح ومن حق المخرج أو المؤلف قبول اقتراحه أو رفضه.. والممثل له أن يقبل أو يعتذر".