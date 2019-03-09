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حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الدوار

السبت 09/مارس/2019 - 04:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص، وأخرى ملاكي شاهين بالطريق الزراعي السريع بمركز كفر الدوار إلى مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص آخرين، باشتباه كسور وجروح وسحجات وكدمات وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد يوقع حادث تصادم بين سيارتي، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص، وملاكي شاهين أمام بنزينة جرجس بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة، ولسفر الحادث عن مصرع فتاة 18 سنة وإصابة 8 آخرين "باشتباه كسور وجروح وسحجات وكدمات" وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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