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حوادث

سقوط بوجي خلال ترويج الإستروكس بعشش السكة الحديد بالدقي

السبت 09/مارس/2019 - 03:33 م
المتهم
المتهم
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت إدارة مكافحة مخدرات الجيزة عن وكر للاتجار بمخدر الاستروكس بـ عشش السكة الحديد بالدقي وألقت القبض على المتهم بترويج المخدرات وبحوزته 5 كيلوجرامات.

كانت معلومات وردت للعميد عمر طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بقيام أحمد.إ.م.ع وشهرته "بوجي" عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من عشش السكة الحديد وكرًا لمزاولة نشاطه الآثم، وفور إخطار اللواء الدكتور مصطفى شحاتة وجه بسرعة إلقاء القبض علي المتهم وتحجيم نشاطه.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة أن المتهم من محافظة القاهرة ويتردد على منطقة الدقي لترويج المواد المخدرة علي عملائه، ونجحت قوة أمنية في ضبط المتهم وعثر بحوزته على 220 كيس مختلف الأحجام تحوي مادة الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلوجرامات ومبلغ مالي 530 جنيها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، تم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة برئاسة المستشار هاني صالح رئيس نيابة الدقي وتولت التحقيق.

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