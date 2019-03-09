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أخبار العالم

الرئاسة النمساوية: الرئيس ألكسندر بيلين يلتقي لافروف بفيينا الخميس المقبل

السبت 09/مارس/2019 - 03:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر في قصر الرئاسة النمساوية (هوفبورج) بأن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين سليتقي يوم الخميس المقبل مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الذي سيقوم بزيارة عمل إلى فيينا تستغرق يومين.

وأوضحت المصادر أن مباحثات الرئيس النمساوي ووزير الخارجية الروسي ستتناول العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقى لافروف أيضا مع عدد من المسئولين النمساويين وفى مقدمتهم نظيرته النمساوية كارين كنايسل.

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