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أخبار العالم

وزير بريطاني يحذر من ممارسات العنف حال إتمام بريكست دون اتفاق

السبت 09/مارس/2019 - 03:24 م
صدى البلد
أ ش أ
حذر وزير العدل البريطاني ديفيد جوك اليوم /السبت/، من أن إخفاق البلاد في التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ربما يؤدي إلى ظهور ممارسات العنف في الشوارع البريطانية.

وقال جوك - في حواره مع مجلة (تايم) الأمريكية - : "إن عدم التوصل إلى اتفاق يخص البريكست قد يُشكل كارثة للمملكة المتحدة، التي ستتمثل في الإنهاء الفوري للتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في القضايا الحيوية المتعلقة بمسائل إنفاذ القانون".

وأضاف :"حتى في أسوأ السيناريوهات، إذا واجهتنا صعوبات كبيرة في توفير الإمدادات الغذائية، فلن نترك أحدا يتضور جوعا، ولكن إذا فُرغت الرفوف، فهل يؤدي ذلك إلى تزايد أعمال العنف والقضايا الجنائية؟".

وأعرب جوك عن اعتقاده بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق يخص "البريكست" عبر تصويت البرلمان الذي سُيجرى الأسبوع المقبل .. مُؤكدًا تأييده لفكرة تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي المحدد له في 29 مارس الجاري، لحين يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

واختتم قائلا: "إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد طريقة، ولم يظهر بعض المرونة في التعامل مع الأمر، فإن خطر إجراء استفتاء سيزداد حتمًا".

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