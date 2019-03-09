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وزير التعليم يوافق إنشاء مكتب خدمات لأبناء الصحفيين بالنقابة

السبت 09/مارس/2019 - 03:44 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنشاء مكتب خدمات تعليمية لأبناء الصحفيين، لتسهيل الإجراءات اللازمة وحل المشاكل التي يواجهها أي من أبناء الزملاء في المدارس المختلفة.

وكان الزميل محمد الصايم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم المرشح لانتخابات مجلس النقابة، تقدم بطلب للوزير لإنشاء المكتب أسوة بالخدمات المقدمة من الوزارات المختلفة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم في مقر النقابة.

وذكرت الوزارة في خطابها للزميل، أنها ستقدم كافة التسهيلات لتنفيذ المقترح بشكل سريع.

وقال الصايم، إنه يسعى أيضا لتنظيم مجموعات تقوية لمختلف المراحل الدراسية ،يشارك فيها كبار المعلمين بأسعار رمزية لأبناء الزملاء.

كما أوضح الصايم، أنه يعمل على تنظيم كورسات مخفضة في جميع اللغات للزملاء وأسرهم في الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز الأخرى.
وزير التعليم يوافق إنشاء مكتب خدمات لأبناء الصحفيين بالنقابة

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