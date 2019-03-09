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تعليم

تعليم مطروح: الحصة الأولى بالمدارس عن يوم الشهيد لمدة أسبوع

السبت 09/مارس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
قســـم التعليم
وجه الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، مديري الإدارات التعليمية بالاحتفال بذكرى يوم الشهيد بكافة مدارس المحافظة على مدار الأسبوع الجاري، اعتبارا من صباح الغد وذلك من خلال برامج الإذاعة المدرسية وتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات تحت إشراف أخصائيي المكتبات والتربية الاجتماعية.

كما وجه النيلي، مديري الإدارات بأن يتناول المعلمون بالحصة الأولى بمدارس المحافظة، أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد، والذي يوافق يوم 9 مارس من كل عام، وإعطاء الطلاب نبذة عن الشهيد وما قدمه من عطاءات زاخرة وتضحيات عظيمة من أجل مصرنا الحبيبة.

وأوضح الدكتور النيلي، أن تعليم مطروح يحتفل بيوم الشهيد تنفيذا للتعليمات الوزارية الواردة بذلك، مؤكدا أن البطولات التى صنعها الشهداء من قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الأوفياء خلال المعارك المختلفة، وحربهم ضد الإرهاب تعد ملاحم تاريخية عظيمة يقرأها ويفخر بها أجيالنا من أبنائنا وأحفادنا، لذا كان لازمًا علينا أن يعرف طلابنا التاريخ المشرف لأبطالنا.

وقدم مدير التعليم أسمي آيات التحية والتقدير لروح البطل الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، والذي لقي ربه على خط النار إبان حرب الاستنزاف وفي مواجهة العدو.

يذكر أن يوم الشهيد في مصر يوافق يوم 9 مارس من كل عام، أعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش عبد المنعم رياض، وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.

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