انتقادات حادة تطول وزير الداخلية البريطاني بعد تجريد عروس داعش من جنسيتها.. شميمة تتهمه بقتل رضيعها.. و ديان إبوت: موت الطفل وصمة عار على جبين حكومة المملكة المتحدة

وزير الداخلية البريطاني يتعرض لانتقادات بسبب قراره سحب الجنسية البريطانية من الفتاة الداعشية

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ترك شابة ضعيفة وطفل بريء في مخيم للاجئين أمر يستحق الشجب من الناحية الأخلاقية

رئيس حزب المحافظين: