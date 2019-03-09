انتقادات حادة تطول وزير الداخلية البريطاني بعد تجريد عروس داعش من جنسيتها.. شميمة تتهمه بقتل رضيعها.. و ديان إبوت: موت الطفل وصمة عار على جبين حكومة المملكة المتحدة

وزير الداخلية البريطاني يتعرض لانتقادات بسبب قراره سحب الجنسية البريطانية من الفتاة الداعشية
ديان أبوت:
ديان أبوت:
ترك شابة ضعيفة وطفل بريء في مخيم للاجئين أمر يستحق الشجب من الناحية الأخلاقية
رئيس حزب المحافظين:
رئيس حزب المحافظين:
وزير الداخلية اتخذ قرارا يستند إلى ما هو فيه المصلحة الوطنية وأمن الناس
تعرض وزير الداخلية البريطاني، ساجيد جاويد، لانتقادات بسبب قراره بسحب الجنسية البريطانية من شميمة بيجوم، التي توفي ابنها الرضيع في مخيم للاجئين السوريين.
ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، غادرت بيجوم، البالغة من العمر 19 سنة، المملكة المتحدة وسافرت إلى سوريا في عام 2015 مع صديقتين في المدرسة للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، إلا أنها قالت الشهر الماضي إنها تريد العودة إلى منزلها في لندن. لكن جاويد أصر على أنه سيبذل كل ما بوسعه لمنع عودتها ومن ثمّ أمر بسحب جنسيتها.
وقالت ديان أبوت، وزيرة داخلية حكومة الظل بالمملكة المتحدة، إن وفاة طفل بيجوم "جراح"، الذي دفن في مخيم للاجئين أمس الجمعة، كان 'وصمة عار على جبين هذه الحكومة'.
وتابعت أبوت أنه "من المخالف للقانون جعل أي شخص بلا جنسية"، مضيفة أن "ترك شابة ضعيفة وطفل بريء في مخيم للاجئين، حيث نعرف أن معدل وفيات الرضع مرتفع هناك، أمر يستحق الشجب من الناحية الأخلاقية".
وطالبت أبوت بإعطاء بيجوم الفرصة لتحري أفعالها بشكل كامل ومقاضاتها إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن وزير الداخلية البريطاني اختار استرضاء الصحافة اليمنية بدلا من القيام بذلك.
وتساءلت أبوت "ماذا تقول عن حكومتنا في اليوم العالمي للمرأة إذ تسمح لمئات الرجال بالعودة إلى المملكة المتحدة من سوريا والعراق في ظروف مماثلة، لكنها تجرد المواطنة من فتاة شابة تم اعتبارها قاصر؟ مضيفة أنه من الواضح أن المجتمع لن يكف بعد عن إلقاء اللوم على الفتيات الشابات بسبب مصيرهن".
وقال النائب المحافظ فيليب لي إن القرار كان مدفوعا بالشعبية. وقال لراديو بي بي سي في برنامج '4 اليوم': 'من الواضح أن شميمة بيجوم تعتنق وجهات نظر بغيضة وترغب في الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، لكنها كانت طفلة، نتاج مجتمعنا'. وأضاف 'أعتقد أن لدينا مسؤولية أخلاقية تجاهها وتجاه طفلها.
وقال مسؤول بالمخابرات الكردية أن طفل شميمة "جراح" نقل الى المستشفى عدة مرات الاسبوع الماضي بسبب صعوبة في التنفس. وقال صديق لبيجوم 'تحول جسم الطفل إلى اللون الأزرق وكان باردا جدا' قبل أن يتم نقله إلى عيادة داخل المخيم. ويعتقد أن الرضيع قد دفن مع طفلين آخرين احترقا في حريق نشب ليلة الخميس.
وكانت بيجوم في الخامسة عشرة من عمرها عندما سافرت مع زميلتين لها للانضمام إلى تنظيم داعش في فبراير 2015. وتزوجت من المواطن الهولندي يوغو رايدجيك، 27 سنة ، بعد وصوله إلى سوريا بوقت قصير. وقد تأكد الآن وفاة جميع أطفالهم الثلاثة.
وكانت بيجوم قد تحدثت، الشهر الماضي، أثناء حملها عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة، وكانت محتجزة في مخيم الحول في شمال سوريا، وتم نقلها إلى الروج قبل أسبوع.
وقد دافع براندون لويس، رئيس حزب المحافظين، عن قرار جاويد بسحب الجنسية من بيجوم. وقال لويس في حديثه اليوم: 'إن فقدان حياة أي طفل أمر مأساوي للغاية، وهو تذكير واضح للغاية من خطر السفر إلى تلك المنطقة والتورط فيها'.
وأضاف "أعرف أن وزير الداخلية اتخذ قرارا يستند إلى ما هو فيه المصلحة الوطنية وأمن الناس هنا في المملكة المتحدة"، مؤكدا أنه "ليس هناك شك في أن واجب وزير الداخلية في هذا البلد هو الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني".
تعرض وزير الداخلية البريطاني، ساجيد جاويد، لانتقادات بسبب قراره بسحب الجنسية البريطانية من شميمة بيجوم، التي توفي ابنها الرضيع في مخيم للاجئين السوريين.
ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، غادرت بيجوم، البالغة من العمر 19 سنة، المملكة المتحدة وسافرت إلى سوريا في عام 2015 مع صديقتين في المدرسة للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، إلا أنها قالت الشهر الماضي إنها تريد العودة إلى منزلها في لندن. لكن جاويد أصر على أنه سيبذل كل ما بوسعه لمنع عودتها ومن ثمّ أمر بسحب جنسيتها.
وقالت ديان أبوت، وزيرة داخلية حكومة الظل بالمملكة المتحدة، إن وفاة طفل بيجوم "جراح"، الذي دفن في مخيم للاجئين أمس الجمعة، كان 'وصمة عار على جبين هذه الحكومة'.
وتابعت أبوت أنه "من المخالف للقانون جعل أي شخص بلا جنسية"، مضيفة أن "ترك شابة ضعيفة وطفل بريء في مخيم للاجئين، حيث نعرف أن معدل وفيات الرضع مرتفع هناك، أمر يستحق الشجب من الناحية الأخلاقية".
وطالبت أبوت بإعطاء بيجوم الفرصة لتحري أفعالها بشكل كامل ومقاضاتها إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن وزير الداخلية البريطاني اختار استرضاء الصحافة اليمنية بدلا من القيام بذلك.
وتساءلت أبوت "ماذا تقول عن حكومتنا في اليوم العالمي للمرأة إذ تسمح لمئات الرجال بالعودة إلى المملكة المتحدة من سوريا والعراق في ظروف مماثلة، لكنها تجرد المواطنة من فتاة شابة تم اعتبارها قاصر؟ مضيفة أنه من الواضح أن المجتمع لن يكف بعد عن إلقاء اللوم على الفتيات الشابات بسبب مصيرهن".
وقال النائب المحافظ فيليب لي إن القرار كان مدفوعا بالشعبية. وقال لراديو بي بي سي في برنامج '4 اليوم': 'من الواضح أن شميمة بيجوم تعتنق وجهات نظر بغيضة وترغب في الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، لكنها كانت طفلة، نتاج مجتمعنا'. وأضاف 'أعتقد أن لدينا مسؤولية أخلاقية تجاهها وتجاه طفلها.
وقال مسؤول بالمخابرات الكردية أن طفل شميمة "جراح" نقل الى المستشفى عدة مرات الاسبوع الماضي بسبب صعوبة في التنفس. وقال صديق لبيجوم 'تحول جسم الطفل إلى اللون الأزرق وكان باردا جدا' قبل أن يتم نقله إلى عيادة داخل المخيم. ويعتقد أن الرضيع قد دفن مع طفلين آخرين احترقا في حريق نشب ليلة الخميس.
وكانت بيجوم في الخامسة عشرة من عمرها عندما سافرت مع زميلتين لها للانضمام إلى تنظيم داعش في فبراير 2015. وتزوجت من المواطن الهولندي يوغو رايدجيك، 27 سنة ، بعد وصوله إلى سوريا بوقت قصير. وقد تأكد الآن وفاة جميع أطفالهم الثلاثة.
وكانت بيجوم قد تحدثت، الشهر الماضي، أثناء حملها عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة، وكانت محتجزة في مخيم الحول في شمال سوريا، وتم نقلها إلى الروج قبل أسبوع.
وقد دافع براندون لويس، رئيس حزب المحافظين، عن قرار جاويد بسحب الجنسية من بيجوم. وقال لويس في حديثه اليوم: 'إن فقدان حياة أي طفل أمر مأساوي للغاية، وهو تذكير واضح للغاية من خطر السفر إلى تلك المنطقة والتورط فيها'.
وأضاف "أعرف أن وزير الداخلية اتخذ قرارا يستند إلى ما هو فيه المصلحة الوطنية وأمن الناس هنا في المملكة المتحدة"، مؤكدا أنه "ليس هناك شك في أن واجب وزير الداخلية في هذا البلد هو الحفاظ على سلامة الشعب البريطاني".