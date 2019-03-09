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تعليم

رئيس جامعة المنوفية: يوم الشهيد مثالا للعطاء دون مقابل

السبت 09/مارس/2019 - 03:26 م
صدى البلد
قســـم التعليم
أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بيانا رسميا وجه خلاله تحية اعتزاز وتقدير للشعب المصري ولفخامة رئيس الجمهورية وللقوات المسلحة فى يوم الشهيد المصرى، الذى تحتفل به البلاد تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض والذي يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين،

وأوضح مبارك أن هذا اليوم يأتي تخليدا لذكرى كل شهيد ضحى بروحه فداء وطنه، وفرصة للتأكيد على العطاء دون مقابل، وتقديرا لدور القوات المسلحة وقياداتها، ومثالا للتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن.

وقال : أتمنى التوفيق والسداد للقيادات السياسية، ودفع عجلة التنمية والتطور والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

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