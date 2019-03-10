فقراء مصر على خريطة الدبلوماسية الدولية.. السفارة الأمريكية: ندعم تعليم المرأة في المحافظات الفقيرة.. وسويسرا تسهم بـ3 مشروعات تنموية في صعيد مصر.. ومنحة ألمانية

السفارة الأمريكية تدعم التعليم في المحافظات الأكثر فقرا

منحة ألمانية لإعادة ترميم وتوسعة المدارس في محافظات مصر

سويسرا تدعم فقراء مصر بـ3 مشروعات تنموية

لا تألو الدولة المصرية جهدا لدعم القرى الأكثر فقرا، وقد صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن خطة الدولة المصرية في هذا الإطار للعام الجاري هو دعم 288 قرية.دعم تلك القرى لا يتوقف على جهود الدولة فقط، بل إنه يحتل جزءا من أجندة عمل الشركاء الدوليين والإقليميين أيضا، وذلك في إطار الدبلوماسية الدولية التي تعمل على توطيد العلاقات مع دول العالم والدولة المصرية.وفي إطار هذا التعاون، قالت دوروثى شيا، نائب القائم بأعمال السفير الأمريكي، إن حكومة بلادها تتمتع بشراكة قوية للغاية مع نظيرتها المصرية في العديد من المجالات، خصوصا ما يتعلق بالمشروعات التنموية، إذ إن السفارة تتبنى العديد من المشروعات التنموية في مختلف محافظات مصر خصوصا الموصوفة بأنها الأكثر فقيرا، حيث قالت: أنا زرت قبل أسبوعين مدرسة ثانوية فنية بمحافظة أسوان، وهي تركز على تدريس مصادر الطاقة المتجددة، وهي مدرسة مشتركة للبنين والبنات، تؤهل خريجيها لأداء عمل عظيم في وظائفهم، وسوف تتسابق الشركات داخل محافظتهم نفسها لتعيينهم بمجرد تخرجهم، وهم متخصصون بإنتاج الطاقة المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ورأيتهم أثناء العمل على تشغيل الألواح الشمسية على سبيل المثال، طلبة وطالبات يعملون جنبًا إلى جنب، وكان ما رأيته مثيرًا للإعجاب.وتابعت: إننا نقدم أيضًا منحًا لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، وهي شهادة مهمة للغاية في الولايات المتحدة، التي تدعم منحًا مقدمة لنساء مصريات قادمات جميعًا من مناطق فقيرة للحصول على هذه الشهادة في الولايات المتحدة ثم العودة إلى مصر وتطبيق ما درسنه في أعمالهن، وهكذا فإن هناك أمثلة عديدة على أوجه الشراكة بيننا في هذا المجال.من جانبها أعلنت سفارة سويسرا في القاهرة، عن تنظيم دورة تدريبية للشباب في محافظة أسوان، حرصا منها على دعم الشباب المصري من خلال توفير فرص تدريب في مجال التنمية المستدامة في قطاع الاستزراع السمكي ومصايد الأسماك.كما كشفت السفارة السويسرية في القاهرة عن تمويل سويسرا لـ3 مشروعات تنموية في مصر، وفق 3 برامج معنية بآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام مع خلق فرص عمل، والهجرة والحماية.ويهدف البرنامج الأول الذي يحمل اسم «الآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان» إلى الإسهام في جهود مصر التنموية الهادفة إلى دعم آليات الحكم الرشيد عبر تدعيم المساءلة والمشاركة المجتمعية وتعزيز حقوق الإنسان.ومن خلال البرنامج، تدعم السفارة السويسرية في القاهرة، منذ عام 2011، الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الشمول والمساءلة بما يتماشى مع الأهداف الواردة في رؤية «مصر 2030».ويسعى البرنامج لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل التعاون، وتعزيز حقوق الإنسان عبر تحسين قدرات الجهات الفاعلة للعمل بفاعلية من أجل الإصلاحات التشريعية، وخلق ثقافة مشتركة «ثقافة النيل» عبر الموسيقى والحوار والتدريب الأكاديمي.ويسهم في تفعيل هذا البرنامج كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومجلس النواب المصري، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، ومشروع النيل، ومجلس الدولة المصري، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.أما البرنامج الثاني فيحمل اسم «دعم نمو اقتصادي شامل ومستدام مع خلق فرص عمل»، ويهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة لتعزيزي القدرة على التكيف في اقتصاد عالمي متكامل.فمنذ ما يربو على 40 عاما، فإن سويسرا تدعم التنمية الاقتصادية في مصر، وتماشيا مع «رؤية مصر 2030». وأهداف التنمية المستدامة، ينصب التركيز على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.ويعمل مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا مع عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، من بينها ارتفاع معدلات الفقر، وارتفاع معدلات البطالة (خاصة بطالة الشباب).ويسعى المشروع إلى إتاحة بنية تحتية أساسية مستدامة وتنمية حضارية شاملة، خلق قطاع خاص اكثر تنافسية وخلق وظائف أكثر وأفضل، وتحسين بيئة الأعمال التجارية.وفي إطار هذه المشروع فقد نفذت السفارة مجموعة من المشروعات أبرزها «برنامج المياه بأسوان»، والذي انطلق في 2012 لإعادة تأهيل محطة رفع مياه، وخزان أرضي، ومواسير نقل مياه بطول 3 كيلومترات، وتاهيل شبكات المياه بطول 9.5 كيلومتر في منطقة الناصرية بمدينة أسوان. وتم افتتاح المشروع رسميا في ربيع عام 2017، بتكلفة بلغت 40 ميون جنيه مصري ليخدم 100 ألف نسمة من سكان الناصرية.والمشروع الثاني هو «المشروع المصري السويسري لإعادة هيكلة خدمات نقل الدم في مصر»، حيث تسهم سويسرا منذ عام 1997، بالتعاون مع وزارة الصحة، في توفير مشتقات الدم وخدماته في مصر.وقد أسهم هذا المشروع في تعزيز قدرات وخدمات المركز القومي لنقل الدم. فزود المركز بأجهزة حديثة، وحصل العاملون به على التدريب اللازم لضمان امان عمليات التبرع بالدم وخدمات نقل الدم، كما أنه منذ 2014 تم إنشاء مركز بيانات جديد سيعمل على تبادل البيانات بشكل متزامن بين المراكز القومية لنقل الدم على مستوى الجمهورية، ويتوقع انطلاق أعمال المركز في عام 2018.وثالث تلك المشروعات جاء تحت عنوان «الهجرة والحماية»، ويهدف إلى مواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر تحسين خدمات الحماية وتعزيز الاعتماد على الذات للفئات الأكثر احتياجا للرعاية.يأتي هذا في إطار استراتيجية التعاون السويسري - مصر 2017 - 2020 .كما كشفت السفارة عن تبنيها لمشروع «ستريمز» الذي يهدف إلى مساعدة المجموعات الأكثر احتياجا أن ينتجوا ويسوقوا الأسماك الرخيصة والمغذية والآمنة من نظم الاستزراع السمكي المستدامة، في عدد من المحافظات المصرية منها محافظة الفيوم.أما على مستوى التعاون المصري الألماني، فقد أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن تقديم الحكومة الألمانية دعما ماليا لمصر بهدف دعم المدارس الابتدائية في المناطق الريفية؛ فيما يتعلق ببناء المباني المدرسية، وترميم القديم منها وتوسيعه، حيث افتقد كثير من المدارس القديمة لوجود دورات المياه والتجهيزات اللازمة. كما كانت الهيئة المختصة بالأبنية التعليمية في حاجة إلى تمويل لبناء مدارس لمزيد من التلاميذ.وقد أتت تلك المنحة الألمانية في إطار برنامج «المدارس» الذي تتبناه ألمانيا في مصر لعام 2016، خصوصا فيما يتعلق بالمدارس الابتدائية في المحافظات الأكثر فقرًا، حيث تتاح لتلك المدارس فرصة التنافس فيما بينها. إذا قامت المدارس بالحفاظ على مبانيها بدرجة عالية وبمشاركة كل المجموعات المهمة يكون أمام تلك المدارس فرصة الحصول على دعم مالي يمكن أن تستخدمه في المقام الأول للقيام بأعمال الصيانة الضرورية. وحسب حجم المدرسة تقدم ألمانيا للمدارس دعمًا يبلغ متوسطه 7500 جنيه مصري.وفي العام الماضي، أطلقت السفارة الألمانية برنامج «ألمانيا في الدلتا»؛ في كل من الدقهلية والبحيرة والمنوفية والإسكندرية، التي تعد من أكثر محافظات مصر ازدحاما بعدد السكان، ومع انطلاق فعاليات البرنامج قال السفير الألماني في القاهرة يوليوس جورج: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي معروف أنه من أنشط الرؤساء على مستوى العالم، وأكثرهم طموحا وتطلعا نحو الأفضل، ولكنه يحتاج للمساعدة، ليس المساعدة المادية، وإن كان هذا شئ مهم جدا، إلا أنه في حاجة لمساعدة معنوية تتلخص في التكاتف حوله، وتدريب العناصر البشرية المحيطة به، والمستخدمة في عمليات التنمية التي قد يسعى إليها، فهو رئيس تنموي شغوف بالتقدم، ولا مجال للشك في ذلك.