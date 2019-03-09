12 علامة خطيرة تكشف عن نقص فيتامين د في جسمك

ربط الأطباء بين نقص فيتامين د وظهور العديد من الأمراض الخطيرة مثل "أمراض القلب، وأمراض المناعة الذاتية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض العظام أو المفاصل".



وأكد موقع "POWER OF POSITIVITY"، أن هناك العديد من العلامات التي تؤكد على نقص فيتامين د في الجسم، وأبرزها:



1- آلام العضلات وضعف عام بالجسم.



2- لديك آلام مزمنة باستمرار وصداع مزمن.



3- تشعر بالتعب الشديد طوال الوقت.



4- تعاني من مشاكل تنفسية مثل نزلات البرد والسعال.



5- لديك رائحة عرق كريهة.



6- الإحساس بالاكتئاب.



7- تشعر بأنك أقل تركيز.



8- تعاني من تساقط الشعر، وتحفيز بصيلات الشعر.



9- لديك عظام ضعيفة، وأكثر عرضة لكسور العظام.



10- جروحك لا تشفى بسرعة.



11- يزيد من نسب إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



12- يساعد في تكوين الخلايا التائية التي تساعد على مكافحة الأجسام الغريبة والبكتريا والجراثيم والفيروسات.