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حوادث

حكم نهائي.. الإدارية ترفض طعون استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين

السبت 09/مارس/2019 - 03:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد زهير
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى قضت برفض الدعاوى المقامة والتى تطالب باستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين ، وقضت مجددا بصحة ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين.

كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ، برفض الطعن المقام من على أيوب المحامى، على الحكم الصادر برفض إستبعاد ترشح ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.

وأيدت الهيئة حق ضياء رشوان فى الترشح، موضحة أنه يعمل صحفيا ولم يهجر القلم، ومازال بمركز الأهرام للدراسات ، وعمله بالهيئة لا يتعارض مع عمله كصحفى .

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

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