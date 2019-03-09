نائب المحافظين يوجه سؤالاً لوزيرة الصحة بشأن حل أزمة العلاج على نفقة الدولة

قال محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين بمجلس النواب، لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى سؤال موجه لها، إن هناك مشكلة حقيقية كبرى بالإسكندرية سبق وذكرتها في طلب الإحاطة الذي تم نظره بالجلسة العامة ومفاده، أن تسجيل طلبات العلاج على نفقة الدولة لا تسير وفق الشروط الواجب اتباعها.





وتابع "سليم" فى بيان صحفى له أنه لابد من إدخال بيانات المريض على الحاسب الآلي الخاص بالعلاج على نفقة الدولة فور الكشف وإعداد التقرير، إلا أن الواقع المرير يثبت عكس ذلك حيث تظل الكثير من الحالات غير مدرجة على النظام حتى لا يبدو أن هناك قوائم انتظار.





وأردف قائلاً: "أحب أن ألفت عناية سيادتكم كوزارة أن هناك قوائم انتظار، ووضع الحقيقة مجردة أمام الحكومة سوف يدفعها إلى إيجاد حل لهذه الأزمة التي لا تقبل التأجيل".





واستكمل "عطا"، أن القبول بواقع افتراضي غير حقيقي ونكران الواقع المرير يجعلكم تتحملون المسئولية ليس بحسن نية وإنما مع توفر سوء قصد ويمتد هذا الأمر للحكومة بأكملها والمجلس بأكمله وبالتالي إلى السيد رئيس الجمهورية الذي قام بتوجيه الحكومة لتوفير 5.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، وتوجيه الحكومة ووزير المالية بتوفير كافة الأموال المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة على الفور، وهذا ما سبق وصرح به وزير المالية.





وطالب "عطا" وزيرة الصحة قائلا: "على حضراتكم مواجهة الحقيقة والعمل على حل أزمة العلاج على نفقة الدولة، فطابور الانتظار الذي تتعمد الوزارة عدم ادراجه هو لتجميل الصورة".



