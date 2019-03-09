ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا: دبلوماسي أمريكي حاول تهريب قذيفة هاون إلى بلاده

السبت 09/مارس/2019 - 03:27 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أكدت الخارجية الروسية، اليوم "السبت"، أنها أبلغت السفارة الأمريكية بأن أحد دبلوماسييها حاول نقل قذيفة هاون إلى بلاده عبر مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، واصفة الحادث بأنه استفزاز متعمد. 

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن الخارجية قولها في بيان: "تم صباح اليوم 9 مارس وعند المدخل إلى الجناح D التابع لمطار شيريميتيفو الدولي بموسكو وخلال فحص حقائب موظف في السفارة الأمريكية، رصد جسم شبيه بقذيفة هاون، وأكد خبراء في المتفجرات جرى استدعاؤهم إلى المكان أن الجسم هو قذيفة هاون مزودة بصاعق لكنها لا تضم مواد متفجرة رغم أن آثارها موجودة داخل هيكل القذيفة". 

وأضاف البيان: "وعلى الفور تم إبلاغ السفارة الأمريكية بالحادث من قبل إدارة الداخلية الروسية في مطار شيريميتيفو. ونأمل في أن توضح لنا سلوك موظفها".

وتابع البيان: "من غير الممكن أنه لا يدرك، أخذا بعين الاعتبار الاهتمام البالغ الذي يجري إيلائه في الولايات المتحدة ذاتها لأمن وسائل النقل الجوية بعد الهجمات الإرهابية في سبتمبر 2001، أن نقل قذيفة هاون في الحقيبة أمر جدي للغاية، وذلك يعني أنه أقدم على هذه الخطوة متعمدا".

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم السبت 9 مارس 2019

الكهرباء: مد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو

أقدم امرأة على وجه الأرض.. تعرف على سر طول عمرها

الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو

نيرمين ماهر: متابعون كثيرون يقلدون طريقة لبسي.. فيديو

وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم واحد من عيد ميلادها

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

خلعت دبلة الزواج: شائعات تزعم طلاق ريهام حجاج

الأهلي في مهمة صعبة بالكونغو أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

الجيش الهندى يعلن إسقاط طائرة باكستانية

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

ردا على تغريدة إليسا.. نوال الزغبي لـ صدى البلد: معنديش مشاكل مع حد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟