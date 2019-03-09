روسيا: دبلوماسي أمريكي حاول تهريب قذيفة هاون إلى بلاده

أكدت الخارجية الروسية، اليوم "السبت"، أنها أبلغت السفارة الأمريكية بأن أحد دبلوماسييها حاول نقل قذيفة هاون إلى بلاده عبر مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، واصفة الحادث بأنه استفزاز متعمد.





ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن الخارجية قولها في بيان: "تم صباح اليوم 9 مارس وعند المدخل إلى الجناح D التابع لمطار شيريميتيفو الدولي بموسكو وخلال فحص حقائب موظف في السفارة الأمريكية، رصد جسم شبيه بقذيفة هاون، وأكد خبراء في المتفجرات جرى استدعاؤهم إلى المكان أن الجسم هو قذيفة هاون مزودة بصاعق لكنها لا تضم مواد متفجرة رغم أن آثارها موجودة داخل هيكل القذيفة".





وأضاف البيان: "وعلى الفور تم إبلاغ السفارة الأمريكية بالحادث من قبل إدارة الداخلية الروسية في مطار شيريميتيفو. ونأمل في أن توضح لنا سلوك موظفها".



