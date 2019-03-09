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رياضة

منتخب جنوب السودان الأوليمبي يهزم منتخب الأفارقة ويستعد للدراويش

السبت 09/مارس/2019 - 03:39 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
حقق منتخب جنوب السودان الأوليمبي، فوزًا مستحقًا في المباراة الودية الأولى له بمعسكره المقام حاليا في القرية الأوليمبية بالإسماعيلية بهدف نظيف على منتخب أكاديمية أكفا المكون من لاعبين أفارقة من دول نيجيريا والنيجر وكوت ديفوار والكاميرون وأوغندا، إضافةً إلى لاعبين مصريين من أندية الأهلي والزمالك والداخلية وطلائع الجيش. 

جاءت المباراة على هامش معسكر منتخب جنوب السودان الأوليمبي تحت قيادة فنية مصرية بقيادة هاني جمال والمدرب العام محمد عبد العزيز عدس والمدرب المساعد نيكولا دانيال وعمرو عبد الفتاح مدرب حراس المرمي وعمرو الغرباوي مخطط الأحمال، إضافة إلى الجهاز الطبي والإداري.

ويخوض منتخب جنوب السودان الأوليمبي مباراته الودية الثانية مع فريق الاسماعيلي مواليد 97 يوم الثلاثاء المقبل في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب تونس الأوليمبي بالعاصمة جوبا بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
منتخب جنوب السودان الأوليمبي يهزم منتخب الأفارقة ويستعد للدراويش
منتخب جنوب السودان الأوليمبي يهزم منتخب الأفارقة ويستعد للدراويش
منتخب جنوب السودان الأوليمبي يهزم منتخب الأفارقة ويستعد للدراويش

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