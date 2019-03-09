منتخب جنوب السودان الأوليمبي يهزم منتخب الأفارقة ويستعد للدراويش

حقق منتخب جنوب السودان الأوليمبي، فوزًا مستحقًا في المباراة الودية الأولى له بمعسكره المقام حاليا في القرية الأوليمبية بالإسماعيلية بهدف نظيف على منتخب أكاديمية أكفا المكون من لاعبين أفارقة من دول نيجيريا والنيجر وكوت ديفوار والكاميرون وأوغندا، إضافةً إلى لاعبين مصريين من أندية الأهلي والزمالك والداخلية وطلائع الجيش.





جاءت المباراة على هامش معسكر منتخب جنوب السودان الأوليمبي تحت قيادة فنية مصرية بقيادة هاني جمال والمدرب العام محمد عبد العزيز عدس والمدرب المساعد نيكولا دانيال وعمرو عبد الفتاح مدرب حراس المرمي وعمرو الغرباوي مخطط الأحمال، إضافة إلى الجهاز الطبي والإداري.



