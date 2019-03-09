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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

السبت 09/مارس/2019 - 03:40 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أكد المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز في بيان أصدره اليوم أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل اليوم الى 20 سفينة، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 124214 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45124 طنا.

وأضاف أنه غادر الميناء عدد 97 سيارة نقل محملة بـ 4619 طن قمح، وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6698 طن يوريا و11425 طن فوسفات و3450 طن مولاس.

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