ضبط طائرتى تجسس داخل حقائب راكبة صينية بمطار أسوان.. صور

تمكن رجال تفتيش الركاب بمطار أسوان، برئاسة أحمد جعفر مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب طائرتي تنصت وتجسس بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولا سلكيًا تداولها والاتجار وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003م وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية.



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة مصر للطيران رقم 391، تم الاشتباه في راكبة صينية قادمة من الصين القاهرة أسوان، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى، وبالتفتيش تبين وجود 2 طائرة تنصت وتجسس كل منهما مزودة بكاميرا دقيقة وملحق بها جهاز تحكم من عن بُعد ومزودة بكارت ميموري لحفظ ما يتم تصويره داخل حقيبتها بين طيات الملابس.



قرر مجدى عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الجهات الأمنية المختصة وتم الحجز وعدم دخولهم الى البلاد.