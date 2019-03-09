ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

من الآن.. تنظيف الشوارع مهمة الروبوتات

السبت 09/مارس/2019 - 03:43 م
صدى البلد
نهى حمدي
كل المؤشرات والدراسات الحديثة اتفقت على أن الإنسان الآلي سيحتل أغلب الوظائف في القريب العاجل، لينسحب البساط من تحت قدم الجنس البشري بالتدريج، كان آخر الأعمال التي أصبح يشتغلها الإنسان الآلي هي تنظيف الشوارع.

فيمكن لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية أن يمتلكوا روبوتا مهمته تنظيف الشوارع من الجليد، وبدأ مطورو الربوت بضبط الإعدادات الخاصة به والتأكيد على أن الروبوت سيؤدي مهمته على أكمل وجه، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

فعلى مستخدم الروبوت اتباع الخطوات التي أوضحها المطورون وهي أن يقوم المستخدم بتسجيل مسار الروبوت بأكمله على الكاميرات، فيما بعد يتم تسليم التسجيل لمركز العمليات الروبوتية.

لتبدأ مهمة المركز في إعطاء التسجيل لروبوت معين، وتساعد مستشعرات مختلفة على السير في الطريق الصحيح، على وجه الخصوص مقياس السرعة والغيروسكوب والمغناطيسية.

وفي حالة إذا توصلت الكاميرات لأي عوائق في الطريق سيتوقف الروبوت تلقائيا وبعد ذلك يبلغ المركز الذي يرسل إرشادات كيفية تجاوز العائق.

بحيث يقوم الروبوت بتنظيف الثلج بمساعدة منظف دوار، يتم توزيع الملح ومزيل الصقيع وفقًا للبرنامج في الخزان الموجود خلفه، ويمكن للمستخدمين مراقبة عملية العمل مباشر من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

الجيش الهندى يعلن إسقاط طائرة باكستانية

في عيد ميلادها.. 6 معلومات عن نسرين أمين.. تتمنى تجسيد حياة تلك الراقصة على الشاشة

إحالة المتهمين باختلاس 3 ملايين جنيه في قضية مخازن شركة الكهرباء للجنايات

الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو

خبيرة تغذية تكشف تأثير شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح

البحوث الإسلامية يحذر من فعلين شائعين بين الناس يحرمانهم دخول الجنة

محسن صالح عن ميدو: قائد شجاع وموهوب

المتهمون بالاعتداء على ضابط شرطة بالقليوبية: طريق الحرام والكيف نهايته السجن

أسعار العملات العربية اليوم السبت 9 مارس 2019

قنبلة الموسم..شاومي تطلق هاتفا للألعاب بمميزات مبهرة

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟