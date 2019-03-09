من الآن.. تنظيف الشوارع مهمة الروبوتات

كل المؤشرات والدراسات الحديثة اتفقت على أن الإنسان الآلي سيحتل أغلب الوظائف في القريب العاجل، لينسحب البساط من تحت قدم الجنس البشري بالتدريج، كان آخر الأعمال التي أصبح يشتغلها الإنسان الآلي هي تنظيف الشوارع.



فيمكن لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية أن يمتلكوا روبوتا مهمته تنظيف الشوارع من الجليد، وبدأ مطورو الربوت بضبط الإعدادات الخاصة به والتأكيد على أن الروبوت سيؤدي مهمته على أكمل وجه، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



فعلى مستخدم الروبوت اتباع الخطوات التي أوضحها المطورون وهي أن يقوم المستخدم بتسجيل مسار الروبوت بأكمله على الكاميرات، فيما بعد يتم تسليم التسجيل لمركز العمليات الروبوتية.



لتبدأ مهمة المركز في إعطاء التسجيل لروبوت معين، وتساعد مستشعرات مختلفة على السير في الطريق الصحيح، على وجه الخصوص مقياس السرعة والغيروسكوب والمغناطيسية.



وفي حالة إذا توصلت الكاميرات لأي عوائق في الطريق سيتوقف الروبوت تلقائيا وبعد ذلك يبلغ المركز الذي يرسل إرشادات كيفية تجاوز العائق.



بحيث يقوم الروبوت بتنظيف الثلج بمساعدة منظف دوار، يتم توزيع الملح ومزيل الصقيع وفقًا للبرنامج في الخزان الموجود خلفه، ويمكن للمستخدمين مراقبة عملية العمل مباشر من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.