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مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت

السبت 09/مارس/2019 - 03:31 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
اقترح مذيعو برنامج "إنبوكس"، تخصيص عيد للصمت على غرار جزيرة «بالي» بإندونيسيا، التي قرر أهلها اختيار يوم 7 مارس للصمت، بحيث يتخلى الجميع فيه عن كل شيء حتى الكلام من الأشخاص.

وقال حسام المراغي: «احلى حاجة ممكن تحصل، لأن الصمت شيء حلو جدا، والصمت أحلى شيء في الدنيا، وبتمنى يكون عندنا يوم للصمت مثل هذه جزيرة بالي في أندونيسيا ونتعامل بالإشارات فقط».

من جانبه، أشارت نورا سامي، إلى أن هناك طرقًا أخرى بديلة حتى لا يتحدث الإنسان مع أحد منها الدخول في غرفة ويجلس منفردا، لافتة إلى أنها تعتمد اعتماد كلي على الموبايل ولا تستطيع ان تتخلى عنه ويعتبر شيئًا أساسيًا في حياتها.

فيما أكدت رحمة بحري: «أنا لا أقدر أبدا ان أصمت ولا اتحدث لازم نتكلم»، موضحة أن أهالي الجزيرة في اندونيسيا يمتنعون عن الكلام تماما في يوم 7 مارس، ويمتنعون أيضا عن الهواتف المحمولة وكل شيء.

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مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
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