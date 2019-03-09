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أخبار العالم

حيوان بحري يصيب 80 شخصا على متن عبارة نفاثة

السبت 09/مارس/2019 - 04:17 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
أعلن خفر السواحل الياباني عن إصابة أكثر من 80 شخصا اليوم، السبت، بعد أن اصطدمت عبارة نفاثة بحيوان بحري، قبالة سواحل جزيرة سادو في بحر اليابان .

ووفقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قالت الشركة المشغلة للعبارة "سادو ستيم" إن التصادم، الذي وقع حوالي الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة مساء اليوم، بم يمنع العبارة من الوصول إلى مكانها المقصود في جزيرة سادو. على الرغم من أن الحادث تسبب فى صدع طوله 15 سنتيمترا في مؤخرة العبارة كما تضررت أجنحتها النفاثة.

وكانت العبارة، قد غادرت ميناء "نيجاتا" في الجزيرة اليابانية حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وعلى متنها 121 راكبا وطاقما مكونا من أربعة أفراد، ووصلت إلى ميناء "ريوتسو" حوالي الساعة الواحدة والنصف مساء.

وقالت الشركة المشغلة للعبارة إن أفراد الطاقم طلبوا من الركاب تثبيت أحزمة المقاعد قبل المغادرة.

ويدرس مسؤولو خفر السواحل سبب الحادث، وقالوا إن العبارة ربما اصطدمت بحوت أو مخلوق آخر.

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