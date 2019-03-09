المقاولون: عدم وصول أي خطاب رسمي بشأن تأجيل مباراة الزمالك

حرص محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف على الكرة بالنادي، على تأكيد عدم وصول أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة حول تأجيل موقعة الزمالك المقبلة المحدد موعدها يوم ١٤ مارس الجاري وحتى هذه اللحظة، مؤكدا أن الإدارة لا تتعامل مع تصريحات أي مسؤول على اعتبار أنه قرار رسمي، ومن ثم نستعد للقاء الأبيض في موعده لحين إشعار آخر.



وكشف المشرف على الكرة، أن "المقاولون" دايما يرفع شعار المصلحة العامة عن الخاصة وإذا رأى اتحاد الكرة ضرورة تأجيل اللقاء لن نمانع لمصلحة فريق يمثل مصر في بطولة قارية.



يذكر أن إدارة الزمالك طلبت بشكل ودي تأجيل لقاء الذئاب لنهاية الموسم بسبب مشاركات الأبيض في البطولة الأفريقية.