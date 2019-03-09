المركز الروسي للاجئين: عودة 959 لاجئا إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين، اليوم /السبت/، بأن 959 لاجئا عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكر المركز - في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، عاد 959 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 107 لاجئين، من بينهم 32 سيدة و55 طفلا من لبنان، بالإضافة إلى 852 شخصا عادوا من الأردن.. لافتا إلى أن هناك 107 نازحين عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.



وأضاف أن الحكومة الصينية خصصت 4 آلاف و142 طنا من الأرز كمساعدات إنسانية للاجئين السوريين، مبينا أنه سيتم تسليم الشحنة إلى الهلال الأحمر العربي السوري لتوزيعها.