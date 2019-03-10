من الخلافة إلى الحصار على أرض خربة.. داعش يحتضر في الباغوز.. مقاتلو اخطر تنظيم ارهابي محاصرون في مخيم مؤقت.. يحتشدون في موكب زومبي.. مهزومون ولكن غير نادمين.. فيديو وصور

مقاتلو داعش محاصرون على بقعة من الأرض محاطة بشاحنات خربة وسيارات صدأة وخيام متهالكة

فلول داعش المحاصرون على أرض الباغوز يتشحون بالسواد واغلبهم من النساء والأطفال ودولهم ترفض عودتهم

رئيس القيادة المركزية الأمريكية يحذر: المحاصرون على أرض الباغوز متطرفون مهزومون ولكن غير نادمين

في مخيم على ضفاف النهر محاطين بسيارات معطوبة وخيام مؤقتة في شرق سوريا، لجأ السوريون المهجرون من بلداتهم وقراهم بسبب الحرب، بعدما دفعت القوات المدعومة من الولايات المتحدة لطرد المسلحين الارهابيين، بهم الى ذلك الاقليم مشردين محاصرين.نزل الآلاف من الرجال والنساء في جيب في قرية باغوز السورية بالقرب من الحدود العراقية مع أطفالهم الذين تغطيهم أتربة المنال المهدمة بفعل الحربكل هذه التغيرات أنشأتها ظروف الحرب التي خسرها داعش الذي نشأ على أجزاء من الأرض بين سوريا والعراق عام 2014، وحكم الملايين من الناس بالحديد والنار والإرهاب، لكنه فقد كل ذلك، باستثناء تلك البقعة الصغيرة في الباغوز على ضفاف نهر الفرات.وعلى أرض الباغوز، حُشر آخر مقاتلي تنظيم "داعش" وعائلاتهم وانخرطوا وسط تجمع كثيف في خيام على حافة المياه، هربا من القوات المدعومة من الولايات المتحدة ومقاتلي النظام السوري.رجال ونساء ملفوفون باللون الأسود بين بحر من الشاحنات الصغيرة والبيوت المتنقلة المتناثرة عبر ضفة نهر الفرات غير المتساوية، حيث تم طرد المقاتلين المتطرفين من معقلهم النهائي، وفقا لوكالة فرانس برس.ووفقا للجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، فإن من تم إجلاؤهم من المنطقة إلى تلك النقطة الساخنة بين سوريا والعراق، يجب الحذر منهم، إذ إن العديد من الذين يتم إجلاؤهم من المنطقة "غير نادمين ومتطرفين" وفقا لـ فوتيل.وأخبر الكونجرس أن القتال ضد داعش "لم ينته بعد" ، وأكد ضرورة "الحفاظ على هجوم يقظ ضد هذه المنظمة المنتشرة والموزعة على نطاق واسع".وقال الجنرال جوزيف فوتيل ، الذي يشرف على العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن مقاتلي داعش قد تفرقوا بالفعل في كل أنحاء العراق وسوريا وبقيوا متطرفين.وأخبر لجنة الكونجرس في مجلس النواب: "إن تقليص قدرات الخلافة المادية هو إنجاز عسكري ضخم، لكن القتال ضد داعش والتطرف العنيف لم ينته بعد"وبالإشارة إلى اقليم الباغوز، استطرد فوتيل، قائلا: ما نراه الآن ليس استسلام لتنظيم داعش لكن فترة للقرار والتحسب والحفاظ على سلامة أسرهم وقدراتهم عن طريق الاندماج في مخيمات المشردين والذهاب إلى أرض في المناطق النائية وانتظار الوقت المناسب لإعادة انطلاقتهم من جديد.وأضاف: "سنحتاج إلى الحفاظ على مكاسبنا باليقظة تحسبا لأي هجوم من قبل عناصر التنظيم الإرهابي في هذه الأراضي المنتشرة والموزعة على نطاق واسع وتضم القادة والمقاتلين والموارد والأيديولوجيا السامة".وتابع: "إن عناصر داعش الذين تم إجلاؤهم من بقايا اطلال التنظيم الإرهابي المتبقية يظلوا إلى حد كبير غير نادمين، ويوضح أن بعض الجهاديين من المتوقع أن يخرجوا من المحاصرة معقلهم في شرق سوريا ولا يزال الانتقام هدف دموي ضد أعدائهم.وقال للصحفيين على الأرض، قد تبدو عناصر داعش الذين يظهرون وكأنهم يسيرون موكب من الزومبي، مهزومين ولكنهم غير نادمين، اذ ان تفانيهم في الولاء للتنظيم الارهابي يحول بينهم وبين العودة ففي القاعدة الأمامية للقوات التي تدعمها الولايات المتحدة خارج القرية المحاصرة باغوز، وقفت امرأة ترفع السبابة مشيرا إلى السماء في لفتة يستخدمها أنصار داعش وصرخوا في انسجام: "داعش وجد ليبقى!" ويرفض معظمهم الكشف عن أسمائهم أو جنسياتهم.وفي الوقت الذي ينهار فيه ما يسمى بتنظيم الخلافة أو داعش، كافحت العديد من الدول الغربية لتحديد ما يجب فعله مع مواطنيها العائدين من القتال.في بريطانيا ، تم جر السلطات إلى جدل قانوني حول مصير عروس الجهاد، شميمة بيجوم ، ورضيعها قبل ان يموت، وعلى الرغم من التسول للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا بعد فرارها إلى سوريا من مدينة بيثنال جرين، شرق لندن، تم تجريدها من جنسيتها الشهر الماضي من قبل وزير الداخلية ساجد جاويد.وعلى الرغم من موقفه ضد التنظيم الإرهابي، خاض دونالد ترامب في النقاش عندما حث الدول الأوروبية على استعادة مقاتليها المشتبه بهم ومحاولة محاكمتهم في بلادهم، مهددا عبر تويتر بأن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا ستطلق سراح المسلحين إلى أوروبا.ويريد الأكراد أيضًا من الدول الأجنبية أن تعيد مواطنيها إلى وطنهم وأن تسجنهم في أراضيهم، ولكنهم مستعدون لتقديم تنازلات إذا كان المجتمع الدولي يوفر التمويل والأمن للسجون الجديدة.وأعلن العراق في الشهر الماضي أن مجموعة من 13 مواطنا فرنسيا متهمين بالقتال من أجل داعش ستتم محاكمتهم في البلاد بدلا من مواجهة الاتهامات في وطنهم.وقالت الحكومة الكردية في سوريا إنه إذا لم تسترد بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى مواطنيها الجهاديين، فإن المحاكم الدولية ، مثل محاكم نورمبرج التي استخدمت لإدانة النازية بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن إعدادها للتعامل مع المشكلة.وقال قادة القوات الديمقراطية السورية يوم الخميس إنهم يأملون في إنهاء إجلاء المدنيين من معقل باسل النهائي في داعش للسماح لهجوم نهائي على المئات من المقاتلين الذين يعتقد أنهم حفروا من أجل موقف نهائي.وأظهرت صور الجهاديين المحاصرين وعائلاتهم، التي صوّرتها مجموعة مساعدة بورما رينجرز الحرة هذا الأسبوع، دراجة نارية تدور بين درة ترابية مظلمة وتعلوها كتل من القصب وسلسلة من الملاجئ البدائية.ووفقا لرواية نشرتها فرانس برس، من داخل مخيم الباغوز، الذي يقع على بعد بضعة أمتار من نهر الفرات، يعيش عدد قليل من الأشخاص خلف جدار من الكتل المقامة بين سرير من القصب السميك يحميهم من الجانب الآخر من المجرى المائي.ووسط المساكن العشوائية، ترعى بقرة سوداء على رقعة من العشب الجاف.القوات السورية الديموقراطية، المدعومة بالغارات الجوية للائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، تنتظر إجلاء جميع المدنيين قبل الانتقال إلى استعادة آخر خردة من الأراضي التي تسيطر عليها داعش.فهناك أكثر من 7000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، غادروا القطاع هذا الأسبوع، إلى المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.بينما شاهدت مراسلة وكالة فرانس برس العشرات من النساء والأطفال في نقطة تفتيش للقادمين الجدد خارج الباغوز.ومن بين القادمين امرأة ترتدي من رأسها إلى أخمص قدمها زيا أسود على كرسي متحرك ، مع نساء وأطفال آخرين ملفوفين بسترات سميكة متناثرة على البطانيات عند قدميها.في كل مكان ، جلست النساء والأطفال معًا في مجموعات تحت غيمة من الغبار المخضّب، وبالقرب حقل من الزهور الصفراء ، حمل اثنان من مقاتلي قوات الدفاع الذاتي رجل ذو لحية طويلة على نقالة خشبية.لقد كان آخر رجل مصاب يخرج من بين فلول عناصر التنظيم، بعد أن كان هناك تيار من الرجال يعرقلون العكازات في اليوم السابق.وهناك نحو عشر السكان أي حوالي 58000 الذين فروا من المعقل الأخير لداعش منذ ديسمبر الماضي كانوا من الجهاديين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب حرب في بريطانيا.ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين بقوا في الداخل، لكن قوات سوريا الديمقراطية فوجئت بالأعداد الكبيرة المتدفقة في الأيام الأخيرة.