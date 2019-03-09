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رياضة

الكشف عن أسباب استبعاد ثنائي الزمالك من المنتخب

السبت 09/مارس/2019 - 03:55 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول عن أسباب استبعاد ثنائي الزمالك يوسف "أوباما"، وعبدالله جمعة من معسكر المنتخب المقبل المحدد انطلاقه في شهر مارس الجاري.

وأكد المصدر، أن سبب استبعاد أوباما يعود إلى تذبذب مستواه خلال المباريات الماضية، بالإضافة إلى اعتماده على الأداء الفردي أكثر من الجماعي.

أما بخصوص عبد الله جمعة أكد المصدر أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة يتحفظ على الأداء الدفاعي للاعب، بعد أن كان يوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، إلا أن المباريات الأخيرة شهدت تراجع أدائه الدفاعي بشكل كبير، الأمر الذي جعله إحدى ثغرات الزمالك، التي يعتمد عليها الخصم في هجماته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم، والمحدد لها يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري، على أن يخوض الفراعنة بعدها بثلاثة أيام مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا، على استاد ستيفان كيشي بمدينة سابا.

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