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منوعات

مسنة يابانية 116 عاما تدخل موسوعة جينيس كأكبر معمرة في العالم

السبت 09/مارس/2019 - 08:36 م
صدى البلد
أ ش أ
دخلت مسنة يابانية موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية كأكبر معمرة على في العالم، حيث تبلغ من العمر 116 عاما.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الموسوعة قولها - في بيان اليوم السبت - "إن المسنة اليابانية كين تاناكا ولدت في 2 يناير 1903، وهو العام نفسه الذي شهد قيام الأخوين رايت بالتحليق بأول طائرة، مشيرة إلى أن كين تسلمت شهادة الموسوعة اليوم في احتفالية لتكريمها بدار رعاية المسنين التي تقيم فيها بمدينة فوكوكا جنوب غرب اليابان".

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أنه لدى سؤال كين تاناكا عن الحدث الأسعد في حياتها، أجابت بأنه الآن.

وكانت موسوعة (جينيس) قد سعت لتحديد هوية أكبر المعمرين على قيد الحياة خلفا لحامل اللقب الياباني أيضا تشيو مياكو، والذي وافته المنية في يوليو 2018 عن عمر ناهز 117 عاما.

يذكر أن أكبر من حمل اللقب على الإطلاق هي المسنة الفرنسية جين كالمينت، التي توفيت عام 1997 عن عمر ناهز 122 عاما و164 يوما.. فيما تعد اليابان إحدى الدول التي تتصدر قائمة الشعوب الأطول عمرا على مستوى العالم.

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